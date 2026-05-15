Experiment rar la Marea Baltică. Polonia cheltuiește milioane de dolari pe o insulă artificială. Surprinzător, oamenii nu voie acolo

3 minute de citit Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:50 15 Mai 2026

FOTO Oficiul Maritim din Szczecin

Într-o perioadă în care insulele artificiale sunt construite mai ales pentru hoteluri, aeroporturi sau proiecte turistice, Polonia a ales altceva. În Laguna Szczecin, lângă Świnoujście, autoritățile au creat o insulă artificială din nisip scos de pe fundul apei în timpul unui mare proiect naval. Acolo, oamenii de știință urmăresc cum păsările, plantele și alte forme de viață cuceresc treptat acest teren nou.

Insula se numește oficial Wyspa Jana Zabawy-Wróblewskiego. În loc să fie transformată într-o zonă comercială sau turistică, ea a fost închisă publicului și lăsată naturii.

Proiectul este considerat un experiment rar în regiunea Mării Baltice. El arată că materialele rezultate din lucrări industriale pot fi folosite și pentru protejarea naturii, nu doar pentru construcții.

Cum a apărut insula

Insula a fost creată în timpul lucrărilor de adâncire a canalului maritim Szczecin-Świnoujście. Proiectul avea rolul de a permite navelor cargo mai mari să circule mai ușor între Marea Baltică și Portul Szczecin.

În timpul lucrărilor, inginerii au scos din lagună milioane de metri cubi de nisip și sedimente. În loc să transporte acest material în altă parte, autoritățile poloneze l-au folosit pentru a construi o insulă artificială.

Insula a fost finalizată în 2021. Are aproximativ 180 de hectare și aproape 1,2 kilometri lățime în cele mai mari puncte. Spre deosebire de alte insule artificiale, aceasta nu a fost făcută pentru turiști, hoteluri sau porturi de agrement.

Accesul publicului a fost interzis imediat. Scopul era ca insula să devină un loc sigur pentru păsări acvatice rare și pentru ecosisteme sensibile de zonă umedă.

Specialiștii în mediu au văzut în acest proiect o șansă de a reduce o parte din impactul lucrărilor de dragare. În timp, nisipul, apele puțin adânci și liniștea din jurul insulei au început să atragă păsări.

Pescărușii și păsările migratoare au găsit aici un loc potrivit pentru odihnă și cuibărit. În loc de drumuri, hoteluri sau restaurante, insula a fost lăsată aproape neatinsă, pentru ca natura să se dezvolte singură.

Un experiment ecologic în timp real

Cercetătorii spun că insula este un exemplu rar de ecosistem care se formează aproape de la zero. La început, era doar un teren de nisip și sedimente. Apoi au apărut treptat plante, insecte și păsări.

Acest proces se numește succesiune ecologică. Prin el, un loc nou sau afectat de schimbări începe să fie ocupat treptat de forme de viață.

Oamenii de știință urmăresc cum se adaptează păsările la acest habitat nou. Zona este cu atât mai importantă cu cât multe ecosisteme de coastă din regiunea Baltică au fost afectate de industrie, transport naval și dezvoltare urbană.

Pentru că oamenii nu au acces liber pe insulă, cercetătorii pot observa mai bine cum evoluează natura atunci când este lăsată în pace. Ei studiază cum apar plantele, cum se formează solul și cum se dezvoltă coloniile de păsări.

Insula arată și că un mare proiect de infrastructură poate lăsa în urmă un beneficiu neașteptat pentru mediu. Nisipul dragat, care putea fi doar o problemă de depozitare, a devenit baza unui refugiu pentru viața sălbatică.

Disputa legată de nume

Insula a fost și subiectul unei dispute locale privind numele. Într-un vot public, mulți locuitori au susținut numele „Brysna”, o denumire slavă veche, legată de istoria regiunii.

Totuși, autoritățile au decis ca insula să poarte oficial numele lui Jan „Zabawa” Wróblewski, participant la Revolta din Varșovia din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Chiar dacă numele oficial este Wyspa Jana Zabawy-Wróblewskiego, mulți localnici și unele publicații regionale folosesc în continuare, neoficial, numele Brysna.

Proiectul este văzut tot mai des ca un exemplu de folosire inteligentă a infrastructurii. Lucrările de dragare pot afecta habitate și ecosisteme, dar în acest caz o parte din impact a fost transformată într-o inițiativă de conservare.

Astăzi, insula rămâne închisă turiștilor și este aproape neatinsă de activitatea umană. Ceea ce a început ca o soluție practică pentru excesul de nisip dragat a devenit un refugiu în creștere pentru păsări și alte animale sălbatice.