A treia zi de haos pe aeroporturile din SUA, mii de zboruri sunt încă anulate. Trump răbufnește: „Sistemul are 50 de ani. Ridicol!”

3 minute de citit Publicat la 22:17 15 Noi 2026 Modificat la 22:17 15 Noi 2026

A treia zi de haos pe aeroporturile din SUA, mii de zboruri sunt încă anulate. Foto: Getty Images

Haosul de pe aeroporturile din SUA continuă și duminică, la două zile după defecțiunea care a dus la suspendarea tuturor decolărilor la nivel național. Peste 5.000 de zboruri au întârzieri, iar alte 2.000 au fost anulate numai astăzi. Ministrul american al Transporturilor, Sean Duffy, avertizează că traficul aerian ar putea reveni la normal abia luni, deoarece multe avioane și echipaje se află încă în alte locuri decât cele în care ar fi trebuit să fie, relatează BBC.

„Avem avioane și echipaje care nu se află acolo unde ar trebui să fie, așa că este nevoie de puțin timp”, a explicat Duffy într-un interviu acordat CBS.

Președintele Donald Trump a intervenit și el duminică, cerând Congresului să aprobe mai mulți bani pentru modernizarea sistemului american de control al traficului aerian. Acesta funcționează încă, în mare parte, cu echipamente vechi de zeci de ani.

Problemele au început vineri, când Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat, la ora locală 15:54, suspendarea tuturor decolărilor din Statele Unite, după o defecțiune majoră a sistemului de control al traficului aerian.

În acel moment, peste 3.500 de avioane se aflau deja în aer. Unele au fost redirecționate către alte aeroporturi, în timp ce altele și-au continuat zborul până la destinație.

Potrivit datelor FlightAware citate de BBC, în urma blocajului au fost înregistrate 8.500 de zboruri întârziate și alte 8.000 anulate.

Pasageri blocați în avioane și oameni care au dormit pe jos în aeroporturi

Decizia de a opri decolările a provocat haos pe aeroporturile americane. Numeroși pasageri au rămas blocați în avioane, pe piste, fără să poată decola sau să se întoarcă la porțile de îmbarcare. Alții au fost nevoiți să petreacă ore întregi în terminale, încercând să ia legătura cu reprezentanții companiilor aeriene. Unii au dormit direct pe podelele aeroporturilor, în așteptarea unor informații despre zborurile lor.

Problemele nu s-au limitat la Statele Unite. Blocajul a afectat și cursele internaționale, fiind anulate inclusiv zboruri din Regatul Unit și din alte țări europene către aeroporturile americane.

Interdicția de decolare a fost ridicată după aproximativ patru ore și jumătate, însă efectele au continuat pe tot parcursul weekendului.

Sâmbătă, companiile aeriene au anulat peste 5.900 de zboruri, iar alte peste 7.000 au înregistrat întârzieri.

Duminică, situația nu revenise la normal. Mii de zboruri erau în continuare afectate, iar ministrul Transporturilor a explicat că reorganizarea curselor este complicată de faptul că numeroase aeronave și echipaje au rămas blocate în alte orașe.

Ce a provocat blocajul uriaș. Un router din Arkansas ar fi trimis semnale greșite

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească exact ce a provocat defecțiunea și cine este responsabil.

Sean Duffy a explicat că autoritățile au decis suspendarea decolărilor după ce au apărut probleme la un sistem esențial pentru comunicațiile dintre controlorii de trafic aerian și piloți. Potrivit ministrului, un router instalat în cadrul lucrărilor de modernizare a rețelei, prin care cablurile vechi de cupru sunt înlocuite cu fibră optică, a început să transmită semnale eronate.

Duffy a precizat duminică faptul că echipamentul se afla în El Dorado, statul Arkansas, și a ajuns să supraîncarce rețeaua cu date.

Routerul este un dispozitiv care direcționează informațiile între diferite părți ale unei rețele. În acest caz, funcționarea sa defectuoasă ar fi afectat sistemul folosit pentru comunicațiile din traficul aerian.

Ministrul a avertizat că asemenea probleme vor continua să apară dacă Statele Unite nu investesc serios în modernizarea întregii infrastructuri.

„Să nu ne mințim unii pe alții. Trebuie să investim într-o rețea care a fost neglijată timp de zeci de ani”, a declarat Duffy, duminică, la emisiunea „Meet the Press” de la NBC.

Trump cere modernizarea urgentă a sistemului: „Mare parte are 50 de ani. Ridicol!”

Donald Trump a cerut duminică parlamentarilor americani să aprobe fondurile necesare pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, președintele a susținut că lucrările ar putea fi realizate rapid, dacă banii ar fi alocați integral, în loc ca modernizarea să se facă treptat.

„Va fi CEL MAI BUN SISTEM din lume. Mare parte din actualul nostru sistem de control al traficului aerian are 50 de ani. RIDICOL! Am început deja lucrările, dar ar trebui făcute toate odată, nu cu țârâita”, a scris Trump.

Experții în aviație avertizează de mai mult timp că Statele Unite folosesc tehnologii depășite pentru comunicațiile dintre piloți și controlorii de trafic.

Analistul în aviație Miles O'Brien a comparat sistemul american cu o casă atât de deteriorată, încât riscă să fie declarată improprie pentru locuit.

„Cred că majoritatea dintre noi ne putem uita la această situație și putem spune că este un sistem din Statele Unite pe care l-am lăsat să se degradeze”, a declarat acesta pentru BBC.

Potrivit analistului, infrastructura de control aerian are probleme atât de mari încât nu mai este vorba despre simple reparații, ci despre necesitatea unei modernizări complete.