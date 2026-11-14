Ce a provocat, de fapt, haosul uriaș de pe aeroporturile din SUA: 12.500 de zboruri au fost anulate. Când va reveni totul la normal

3 minute de citit Publicat la 19:02 14 Noi 2026 Modificat la 19:03 14 Noi 2026

Haosul de pe aeroporturile americane a provocat anularea a peste 12.500 de zboruri în numai două zile. Foto: Getty Images

Haosul care a dat peste cap traficul aerian din Statele Unite, lăsând sute de mii de pasageri blocați în aeroporturi și provocând anularea a mii de zboruri, a pornit de la o problemă a sistemelor vechi de comunicații folosite de controlorii de trafic. Ministrul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că unele echipamente datează din anii '80 și s-au supraîncărcat cu date, ceea ce a afectat comunicațiile și informațiile primite de la radare. Oficialul a avertizat că astfel de incidente s-ar putea repeta dacă sistemul nu este modernizat, relatează BBC.

Haosul de pe aeroporturile americane a provocat anularea a peste 12.500 de zboruri în numai două zile, potrivit datelor FlightAware citate de ABC News. Deși interdicția de decolare a fost ridicată vineri seară, problemele au continuat și sâmbătă, iar revenirea la normal ar putea dura până duminică.

Problemele au început vineri, în jurul orei 15:36, ora Coastei de Est a SUA, când mai multe centre de control al traficului aerian au început să întâmpine dificultăți în comunicarea cu piloții și în monitorizarea avioanelor. Defecțiunea s-a extins rapid, afectând centre importante din Chicago, New York, Boston, Washington și Minneapolis.

Pentru a evita un accident, Administrația Federală a Aviației (FAA) a luat decizia de a suspenda aproape toate decolările din Statele Unite. Măsura a provocat imediat haos pe aeroporturi: avioanele au rămas la sol, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, iar companiile aeriene au început să anuleze zboruri. Problemele s-au extins inclusiv în Europa, unde au fost suspendate temporar și plecările spre SUA.

Sean Duffy explică ce a provocat blocajul: „Este un sistem vechi, care a cedat peste tot”

Într-o conferință de presă la Casa Albă, Sean Duffy a recunoscut că Statele Unite se bazează încă pe o infrastructură de control al traficului aerian veche de zeci de ani.

„Avem echipamente de comutație vechi, routere vechi. Folosim cabluri de cupru din anii '80. Este un sistem vechi, care a cedat peste tot”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, echipamentele s-au supraîncărcat și au început să transmită date incorecte, ceea ce a făcut ca sistemele de comunicații și radar să funcționeze cu întreruperi. Duffy a precizat că nu toate comunicațiile au fost pierdute, însă autoritățile nu puteau risca să mențină traficul aerian în condițiile în care controlorii nu mai primeau permanent informații sigure despre poziția avioanelor.

Ministrul a insistat că defecțiunea a afectat echipamentele vechi, în timp ce dispozitivele noi, instalate în cadrul programului de modernizare, au continuat să funcționeze.

O altă informație a apărut în presa americană. Potrivit CBS News, care citează surse apropiate anchetei, pana de comunicații ar fi fost declanșată de o actualizare a rețelei private care leagă centrele de control al traficului aerian. Sistemul ar fi fost repornit după actualizare, dar ulterior ar fi cedat. Această variantă nu a fost confirmată oficial.

Autoritățile au verificat și posibilitatea unui atac cibernetic. Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat însă că nu au fost găsite dovezi în acest sens. El a precizat că nu există nici indicii că incidentul ar avea legătură cu pana majoră care a afectat serviciile Microsoft cu o zi înainte.

Haosul continuă și după reluarea zborurilor. Duffy avertizează că problemele se pot repeta

Interdicția de decolare a fost ridicată vineri, la ora locală 20:15, după aproximativ patru ore și jumătate. Asta nu a însemnat însă și sfârșitul problemelor.

Sâmbătă, mii de zboruri erau în continuare anulate sau întârziate, iar pasagerii încercau să găsească alte curse pentru a ajunge la destinație. Multe avioane și echipaje rămăseseră blocate în alte orașe decât cele în care ar fi trebuit să se afle, astfel că reluarea normală a curselor a devenit o problemă în sine.

Perturbările au afectat și zborurile internaționale, inclusiv legăturile dintre Statele Unite și marile aeroporturi europene. Companiile aeriene au avertizat că întârzierile și anulările ar putea continua pe parcursul weekendului.

În momentul în care FAA a decis suspendarea decolărilor, peste 3.000 de avioane se aflau deja în aer. Potrivit autorităților, aeronavele au aterizat în siguranță, fără ca pasagerii să fie puși în pericol.

Incidentul este cea mai lungă suspendare a decolărilor la nivel național din ultimii 25 de ani și a readus în discuție starea infrastructurii aviatice americane.

Sean Duffy a cerut Congresului să aloce fonduri suplimentare pentru înlocuirea echipamentelor învechite, avertizând că sistemul nu poate continua să funcționeze la nesfârșit cu tehnologii din urmă cu câteva decenii.

Administrația Trump a cerut încă 30,1 miliarde de dolari pentru modernizarea controlului traficului aerian, după ce Congresul aprobase deja o primă finanțare de 12,5 miliarde de dolari.

Ministrul a avertizat că, fără aceste investiții, pot apărea noi defecțiuni de amploare. Deși sistemele au fost repuse în funcțiune, specialiștii continuă să investigheze ce anume a declanșat pana care a paralizat temporar traficul aerian american.

Autoritățile estimează că traficul ar putea reveni la normal până duminică, însă pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.