Blocaj total pe aeroporturile din SUA. Telecomunicațiile Centrelor de Control au picat complet. „Am pierdut toate frecvențele”

Întreruperile înregistrate la nivel național afectează atât radarele de control al traficului aerian, cât și frecvențele radio, care se opresc simultan, potrivit unei surse din domeniul aviației, familiarizată cu situația cu care se confruntă controlorii, citată de CNN.

„Controlorii nu au nicio certitudine cu privire la cauză și la ceea ce se întâmplă exact”, a precizat sursa.

Anul trecut, controlorii care gestionau zborurile care se apropiau sau plecau de la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey s-au confruntat cu multiple întreruperi ale radarelor și comunicațiilor, când problemele cu un cablu de cupru care transporta informațiile au dus la întreruperi ale comunicațiilor.

Ca urmare, mai mulți controlori și-au luat concediu medical pentru stres, ceea ce a agravat și mai mult lipsa de personal și a dus la întârzieri îndelungate și anulări de zboruri. Cablu care s-a defectat a fost în cele din urmă înlocuit cu un cablu de fibră optică, potrivit Departamentului Transporturilor.