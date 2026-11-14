Blocaj total pe aeroporturile din SUA. Telecomunicațiile Centrelor de Control au picat complet. „Am pierdut toate frecvențele”

Bloomberg: FBI investighează o posibilă eroare la o actualizare de softwarePublicat acum 7 minute
„Biroul Federal de Investigații (FBI) nu consideră că problema a apărut în urma unui atac cibernetic sau unei acțiuni criminale”, a declarat o persoană familiarizată cu situația pentru Bloomberg.
„Una dintre ipotezele anchetei este dacă întreruperea a fost cauzată de o actualizare de software”, a precizat sursa.
CNN: Problema afectează radarele și frecvențele radioPublicat acum 9 minute
Întreruperile înregistrate la nivel național afectează atât radarele de control al traficului aerian, cât și frecvențele radio, care se opresc simultan, potrivit unei surse din domeniul aviației, familiarizată cu situația cu care se confruntă controlorii, citată de CNN.
„Controlorii nu au nicio certitudine cu privire la cauză și la ceea ce se întâmplă exact”, a precizat sursa.
Anul trecut, controlorii care gestionau zborurile care se apropiau sau plecau de la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey s-au confruntat cu multiple întreruperi ale radarelor și comunicațiilor, când problemele cu un cablu de cupru care transporta informațiile au dus la întreruperi ale comunicațiilor.
Ca urmare, mai mulți controlori și-au luat concediu medical pentru stres, ceea ce a agravat și mai mult lipsa de personal și a dus la întârzieri îndelungate și anulări de zboruri. Cablu care s-a defectat a fost în cele din urmă înlocuit cu un cablu de fibră optică, potrivit Departamentului Transporturilor.
Programul avioanelor ar putea fi dat peste cap toată ziuaPublicat acum 11 minute
Într-un comunicat, American Airlines precizează că zborurile aflate deja în aer își vor continua traseul către destinațiile lor, dar se preconizează perturbări ale programului obișnuit pentru tot restul zilei.
„Toată echipa American Airlines va fi mobilizată pentru a asigura călătoria clienților cât mai curând posibil, imediat ce FAA va ridica această interdicție de decolare la nivel național”, afirmă compania aeriană.
Două aeroporturi nu mai au spațiu pentru ca avioanele să aterizezePublicat acum 16 minute
Un aeroport din SUA a atins capacitatea maximă, iar un al doilea se apropie de aceasta, a declarat o sursă pentru NBC News, partenerul SkyNews. Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, a atins capacitatea maximă, în timp ce aeroportul O'Hare din Chicago se apropie de aceasta.
Acest lucru înseamnă că nu mai există loc pentru ca avioanele aflate în zbor să aterizeze și că acestea ar putea fi redirecționate.
FAA implementase un nou instrument cu AI în septembriePublicat acum 19 minute
FAA a început să implementeze un nou instrument bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a ajuta la gestionarea traficului aerian, dar nu este clar dacă acest sistem are vreo legătură cu incidentul, scrie Axios.
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, și administratorul federal al aviației (FAA), Bryan Bedford, au prezentat, pe 21 septembrie, Managementul strategic al spațiului aerian, rutelor și traiectoriilor (SMART), un instrument de ultimă generație care centralizează 200 de fluxuri de date, inclusiv modele meteorologice, rute de zbor, flux de trafic și parametri de personal pentru controlori, într-o singură platformă. Motorul SMART, bazat pe inteligență artificială, sintetizează apoi toate aceste date pentru a oferi o vizualizare completă a direcției în care se îndreaptă avioanele, a volumului de trafic pe care îl poate gestiona sistemul și a locurilor în care congestionarea sau vremea ar putea cauza probleme, scria, atunci, FAA.
Specialiștii în aviație pot folosi platforma pentru a vedea ce condiții vor fi în viitor și pentru a face recomandări pentru remedierea problemelor înainte ca acestea să apară.
Printre principalele beneficii ale SMART se numără:
- Mai puține întârzieri și anulări: Călătorii vor petrece mai puțin timp așteptând pe pistă, dând târcoale deasupra aeroportului de sosire sau gestionând devieri.
- Spațiu aerian optimizat: Deblochează mai multă capacitate cu rute mai eficiente în caz de vreme nefavorabilă și congestie.
- Operațiuni mai previzibile : Prevenirea perturbărilor înainte ca acestea să se producă va reduce stresul asupra controlorilor, permițându-le să se concentreze asupra misiunii lor principale - siguranța.
- Prețuri mai mici la bilete: Atunci când companiile aeriene consumă mai puțin combustibil, reduc orele suplimentare ale personalului și au mai multe avioane care sosesc la timp, costurile de operare scad. Aceasta înseamnă economii de costuri pentru consumatori.
„Va dura ceva timp. Situația nu se va rezolva și nu se va reveni la normal într-o oră”Publicat acum 32 minute
Secretarul american recunoaște că rezolvarea situației va „dura ceva timp”. El afirmă că discuțiile sunt încă în curs, în condițiile în care interdicția de decolare rămâne în vigoare, iar unele avioane pot ateriza.
Însă el avertizează publicul să nu se aștepte la o rezolvare imediată.
„Va dura ceva timp. Situația nu se va rezolva și nu se va reveni la normal într-o oră. Va dura ceva timp. Dar toată lumea este în siguranță. Zborurile sunt înregistrate. Publicul nu are de ce să se teamă”, a spus el.
„Nu este un nou 11 septembrie”Publicat acum 41 minute
Markwayne Mullin, secretarul Departamentului Securității Interne al SUA a declarat că, în acest moment, guvernul nu exclude nicio ipoteză privind cauza defecțiunii.
„Primim o mulțime de apeluri în care suntem întrebați: «Este vorba de un atac terorist?» Toată lumea este în siguranță. Nu este nevoie să vă faceți griji pentru cei dragi. Pe măsură ce investigăm cauza acestei situații, trebuie să luați întotdeauna în calcul această posibilitate, având în vedere numărul mare de atacuri cibernetice care au loc, dar nu se știe încă nimic. În primul rând, vom restabili comunicațiile, apoi vom reveni la operațiunile normale”, a spus el.
Mullin a adăugat că „nu există niciun motiv” să se facă legătura între acest incident și întreruperea serviciilor Microsoft și a spus: „Acest incident nu reprezintă un pericol pentru poporul american și nu este un nou 11 septembrie”.
Centrele de Control au intrat în starea „ATC Zero”Publicat acum 41 minute
Mai multe zone din spațiul aerian național au intrat în starea „ATC Zero”, un termen care înseamnă că nu se pot furniza servicii de control al traficului aerian.
„Controlul este în starea ATC Zero, iar Centrul din Chicago este, de asemenea, pe punctul de a intra în starea ATC Zero din cauza problemelor tehnice”, a avertizat un controlor piloții care se apropiau de Chicago, într-o înregistrare audio preluată de site-ul ATC.com, scrie CNN.
„Am pierdut toate frecvențele și întregul sistem automatizat pentru predarea controlului, fișele de zbor și alte aspecte”, spunea el.
Controlorii de trafic aerian folosesc frecvențe radio pentru a comunica și fișe de zbor, sau versiunile lor electronice modernizate, pentru a urmări avioanele.
Zborurile pot continua să circule în spațiul aerian fără control al traficului aerian, operând conform regulilor de zbor la vedere, dar majoritatea avioanelor vor fi redirecționate, li se va interzice decolarea sau vor fi ținute la sol.
3.100 de avioane sunt în drum spre SUAPublicat acum 42 minute
Potrivit BBC, site-ul Flightradar24 arată că, în prezent, 3.100 de aeronave aflate în aer se îndreaptă către aeroporturile din SUA, la ora 23:35.
Un pasager blocat într-un avion pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) spune că aeronavele care tocmai au aterizat sunt blocate pe pistă. Pasagerul, care a călătorit din Newark, a declarat pentru CBS News, partenerul BBC din SUA, spune că avionul nu pate rula către poartă deoarece un alt avion, programat să decoleze, se află pe pista de rulare.
Un alt pasager care a aterizat la Austin a declarat că pasagerilor li s-a spus să „aștepte”, deoarece nici ei nu pot părăsi avionul, din aceleași cauze.
Toate zborurile din SUA au fost oprite din cauza unor „circumstanțe extraordinare”Publicat acum 42 minute
Toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate, vineri seară, din cauza unor „circumstanțe extraordinare” și „din motive de siguranță”, a anunțat Administrația Federală a Aviației într-un comunicat, potrivit CNN.
„Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță, atenție, toți operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă al Aviației, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaționale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA, în mod oficial.