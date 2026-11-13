Toate zborurile din SUA au fost oprite din cauza unor „circumstanțe extraordinare” și „din motive de siguranță”

1 minut de citit Publicat la 23:27 13 Noi 2026 Modificat la 23:45 13 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Toate zborurile din Statele Unite au fost suspendate, vineri seară, din cauza unor „circumstanțe extraordinare” și „din motive de siguranță”, a anunțat Administrația Federală a Aviației într-un comunicat, potrivit CNN.

UPDATE 23:35 Potrivit BBC, site-ul Flightradar24 arată că, în prezent, 3.100 de aeronave aflate în aer se îndreaptă către aeroporturile din SUA.

Un pasager blocat într-un avion pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX) spune că aeronavele care tocmai au aterizat sunt blocate pe pistă. Pasagerul, care a călătorit din Newark, a declarat pentru CBS News, partenerul BBC din SUA, spune că avionul nu pate rula către poartă deoarece un alt avion, programat să decoleze, se află pe pista de rulare.

Știre inițială

Cauza suspendării nu a fost imediat clară, dar un purtător de cuvânt al FAA spune că există o problemă de comunicații care afectează Centrele de Control al Traficului Aerian, care gestionează zborurile din întreaga țară.

„Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță, atenție, toți operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă al Aviației, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaționale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA, în mod oficial, ulterior.

Ultima dată când a existat o suspendare la sol la nivel național a fost în ianuarie 2023, când un sistem de notificare pilot a fost întrerupt. Înainte de aceasta, ultima dată când a fost emisă o oprire la sol la nivel național a fost după atacurile din 11 septembrie 2001.

„FAA a emis o interdicție de decolare la nivel național pentru toate aeroporturile din SUA, ca urmare a unei probleme de comunicații care a afectat toate Centrele de Control al Traficului Aerian. Tehnicienii FAA investighează problema. Vom furniza informații actualizate imediat ce le vom avea”, a scris Sean Duffy, secretarul pentru Transporturi, pe X.