Jandarmii au ocupat poziții în zona unde sunt așteptați participanții la mitingul AUR. Alertă din cauza riscului de violențe

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O manifestație organizată pentru susținerea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu - aflat în arest preventiv pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat - se desfășoară sâmbătă în București, fără să aibă autorizare din partea autorităților.

Liderul AUR, George Simion, a precizat vineri că manifestația neautorizată va avea loc la Parlament, adunarea participanților urmând să înceapă la ora 13, evenimentul propriu-zis fiind anticipat pentru ora 14.

Joi, liderul AUR anunțase un protest începând cu ora 10:00 la Primăria Capitalei, ca reacție la refuzul primarului Ciprian Ciucu de a autoriza adunarea publică.

Simion a menționat că va participa personal la manifestația de sâmbătă, dar și nu-și asumă organizarea ei, iar problema lipsei autorizației pentru miting se va tranșa în instanță. El a adăugat că partidul a adus "peste 180 de observatori internaționali" și că eventualele "abuzuri" ale forțelor de ordine vor fi consemnate. Simion a evocat situația în care autocarele cu cei convocați de AUR sunt oprite pe drumul spre București.

Și Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a adoptat o poziție similară într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, afirmând "susținem, participăm, dar nu organizăm noi".

Jandarmeria și Poliția avertizează în legătură cu adunarea AUR de sâmbătă

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la manifestația AUR ar urma să participe și reprezentanți ai formațiunii de extremă dreapta din Germania, AfD, a cărei șefă, Alice Weidel, i-a acuzat pe români că "jefuiesc asigurările sociale" din țara sa. Într-o intervenție la Digi24, Simion i-a luat apărarea lui Weidel, adăugând că, în privința românilor din Germania lucrurile sunt "nuanțate".

Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că adunarea membrilor și simpatizanților AUR în București ar putea duce la incidente violente și la probleme de ordine publică. Jandarmeria a semnalat și riscurile legate de meciul România-Polonia din Liga Națiunilor, programat în aceeași zi, la care sunt așteptați aproximativ 3.000 de suporteri polonezi.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat că nu are cunoștință de vreo cerere de autorizare depusă pentru mitingul AUR. Ciucu a invocat, și el, posibilitatea unor violențe și a subliniat că nu vrea să vadă în București scene precum cele de la protestele recente din Paris, cu mașini incendiate și magazine vandalizate.

Simion: Au fost mai multe cereri depuse și respinse

Președintele AUR l-a acuzat pe primarul Capitalei că minte atunci când spune că nu a văzut nicio cerere de autorizare a adunării de sâmbătă.

"Au fost mai multe cereri depuse și respinse. Poate minte primarul Ciucu atunci când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestațiile.

Aberațiile spuse în ultimele zile fac parte dintr-un plan de a crea diversiuni și de a răspândi dezinformarea. În momentul în care o categorie de cetățeni sau chiar un singur cetățean își exprimă intenția de a protesta, i se asigură siguranța, se iau toate măsurile necesare pentru ca acel cetățean să se poată exprima. Evident, acest lucru nu se întâmplă (acum). Am încercat să îi caut și pe ministrul de Interne, și pe primarul general Ciucu. Minciuni peste minciuni, fel de fel de invenții, o lipsă totală de asumare (...) Voi fi aici și aștept să fiu contactat. Am făcut eu pașii necesari, le-am oferit consiliere juridică și asistență celor care au depus cerere", a declarat George Simion.