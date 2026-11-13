Protestul AUR va avea loc fără autorizație. Simion, atac fără precedent la adresa Președintelui: „Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu

Liderul AUR, George Simion, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că minte, într-o declarație susținută vineri în Parcul Izvor, cu o zi înainte de manifestația de susținere a lui Călin Georgescu pe care Primăria Capitalei a refuzat să o autorizeze.

Declarațiile vin după ce, joi seară, Nicușor Dan a respins acuzația potrivit căreia ar fi dat ordin ca protestul să fie oprit.

„Evident că nu am intervenit. Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică, câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? Spui o prostie, mai spui o prostie, spui o sută de prostii. Adică, la un moment dat, eu cred că lumea pur şi simplu n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii”, a declarat Președintele României, la finalul summitului de la Dublin.

Liderul AUR a calificat drept scandaloase declarațiile președintelui și a repetat de mai multe ori că acesta nu spune adevărul: „Referitor la Nicușor Dan, considerăm afirmațiile sale ca fiind scandaloase. Considerăm că a depășit orice limită și poziția noastră este că Nicușor Dan minte continuu, întruna, repetat, de foarte, foarte multe ori. Nicușor Dan minte”.

Simion a prezentat apoi propria versiune a evenimentelor politice din acest an, susținând că președintele s-ar fi implicat direct în schimbarea guvernului și în alegerea viitorului premier.

„O să fac o cronologie. Nicușor Dan a vrut ca Ilie Bolojan să nu mai fie premierul României, s-a implicat direct în demiterea lui Ilie Bolojan, s-a implicat direct în dorința de instalare a lui Veștea ca premier. Pe tot parcursul acelor încercări penibile, a pus la cale apoi desemnarea lui Siegfried Mureșan, știind că n-o să treacă, pentru ca ulterior să îl propună pe Luca Niculescu, știind că îl va propune pe Luca Niculescu. Dinainte de a face propunerea, Siegfried Mureșan s-a implicat total, a implicat toate instituțiile statului. Nimeni nu are curaj să vorbească despre asta”, susține Simion.

Totodată, George Simion mai susține că șeful statului este cel care a cerut ca manifestația de susținere a lui Călin Georgescu să nu aibă loc.

„Nicușor Dan, repet, a dat ordin să nu existe o manifestație mare, amplă, de susținere a lui Călin Georgescu. Și ca să lămuresc opinia publică, simpatizanți sau adversari politici, vreau să spun un lucru clar și sper să ajungă acest mesaj la populație: ori minte Nicușor Dan, ori mint eu cu privire la toată această cronologie și la ce s-a întâmplat anul acesta. A treia posibilitate nu există.

Cer românilor să gândească cu mintea lor și să aprecieze ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat, dând lucrurile înapoi. Minte ori eu, ori Nicușor Dan. De mult și-a depășit mandatul de mediator. Încercările lui penibile de a vorbi frumos despre votanții noștri, dar, totodată, de a-i jigni prin acțiuni repetate, arată că are un comportament divergent. Toată lumea știe, dar poate dacă adevărul este rostit din gura mea, nu este crezut. Nu mă voi opri din a spune ceea ce vedem noi ca fiind adevărat”, mai spune George Simion.

Simion mai susține că AUR va participa sâmbătă la manifestație, cu adunarea la ora 13:00 și începutul la ora 14:00.

Manifestația fusese programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, însă Primăria Capitalei a respins cererea de autorizare depusă de AUR. Jandarmeria și Poliția Capitalei avertizaseră că adunarea ar putea duce la incidente violente și la probleme de ordine publică.

Jandarmeria a semnalat și riscurile legate de meciul România-Polonia din Liga Națiunilor, programat în aceeași zi, la care sunt așteptați aproximativ 3.000 de suporteri polonezi.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat că nu are cunoștință de vreo cerere depusă pentru protest și a mai precizat că a văzut anunțuri privind posibile violențe și că nu vrea să se repete în București scenele din Paris, cu magazine vandalizate.

„Aberațiile spuse în ultimele zile fac parte dintr-un plan de a crea diversiuni și de a răspândi dezinformarea. În momentul în care o categorie de cetățeni, sau chiar și un cetățean singur, dorește să protesteze, i se asigură siguranța, se iau toate măsurile necesare pentru ca acel cetățean să se poată exprima. Evident, acest lucru nu se întâmplă. Am încercat să îi caut și pe ministrul de Interne, și pe primarul general, Ciucu. Minciuni peste minciuni, fel de fel de invenții, o lipsă totală de asumare (...) Voi fi aici și aștept să fiu contactat. Am făcut eu pașii necesari, le-am oferit consiliere juridică și asistență celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse și respinse. Poate minte primarul Ciucu atunci când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestațiile”, a fost replica lui George Simion.

Liderul AUR a mai precizat că partidul a adus peste 180 de observatori internaționali și că eventualele abuzuri ale forțelor de ordine vor fi documentate, inclusiv în cazul autocarelor cu manifestanți care ar putea fi oprite pe drum.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul AUR ar urma să participe și reprezentanți ai partidului german Alternative für Deutschland (AfD).