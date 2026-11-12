Ciucu nu acceptă protestul AUR de sâmbătă, anunțat de Simion. „E meci important, se anunță violențe. Nu vrem scene ca în Paris”

1 minut de citit Publicat la 12:36 12 Noi 2026 Modificat la 12:42 12 Noi 2026

Președintele AUR, George Simion, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Colaj foto: Inquam Photos

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat joi organizarea unui protest, sâmbătă, de la ora 10,00, în fața Primăriei Capitalei „faţă de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu". În aceeași zi, la București, sunt așteptați 3.000 de suporteri polonezi, cu ocazia meciului de fotbal România-Polonia, din Liga Națiunilor UEFA.

Simion a menţionat că reprezentantul AUR, Nicolae Voiculeţ, participă, joi, la o şedinţă de ordine publică la Primărie privind protestul de sâmbătă, de la ora 14,00, din faţa Palatului Parlamentului.

„Circa 100 de parlamentari, europarlamentari şi diplomaţi, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la Bucureşti dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniţi fiecare cu steagul. Veniţi cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocaţi de nimeni, nu vom deveni violenţi, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toţi cei care, din motive obiective, nu pot fi la Bucureşti - vă rugăm să fiţi mobilizaţi în mediul online”, a scris Simion pe Facebook.

În replică, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că nu există o cerere pentru un astfel de protest.

„Eu nu știu să fi depus cineva o cerere. Să vină domnul Simion să spună unde a depus o. O comisie întreagă decide dacă avizează sau nu. Trebuie ținut cont ca sâmbătă e și un meci important, și evenimente culturale. Am văzut ca se anunță violente. Nu vrem să vedem scene ca în Paris, cu magazine vandalizate”, a spus Ciucu.

Primăria Capitalei a respins recent solicitarea de autorizare a mitingului organizat de AUR pentru 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, în București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică. Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul anunțat de partidul condus de George Simion și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD).

Jandarmeria a avertizat inclusiv asupra unor riscuri de securitate legate de manifestația programată pe 14 noiembrie, în contextul în care, în aceeași zi, aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Capitalei pentru meciul România-Polonia.