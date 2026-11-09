Mitingul AUR cu invitați din AfD și extremiști din 45 de țări, respins de Primăria Capitalei. Autoritățile invocă apeluri la violență

4 minute de citit Publicat la 12:15 09 Noi 2026 Modificat la 12:15 09 Noi 2026

Primăria Capitalei a precizat că solicitarea de autorizare a protestului a fost respinsă. FOTO: Agerpres

Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului organizat de AUR pentru 14 noiembrie, în București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică. Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul anunțat de partidul condus de George Simion și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD). Organizatorii ar fi intenționat să aducă la București reprezentanți din 45 de țări. Nu se știe însă dacă a acceptat invitația și președinta AfD, Alice Weidel, care a avut un mesaj jignitor la adresa românilor din Germania.

Așadar, decizia Primăriei Capitalei a fost luată în urma recomandării instituțiilor responsabile de menținerea ordinii publice, care au semnalat riscuri legate atât de mobilizarea participanților, cât și de mesajele violente apărute în mediul online. În replică, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi cere public primarului general Ciprian Ciucu să prezinte probele care au stat la baza refuzului și să explice motivele pentru care manifestația a fost considerată un potențial pericol pentru ordinea publică.

Poziția Primăriei Capitalei: Jandarmeria și Poliția au semnalat riscuri de violență

Primăria Capitalei a precizat, luni, că solicitarea de autorizare a protestului a fost respinsă în baza adresei transmise pe 6 noiembrie de conducerea Jandarmeriei și a Poliției Capitalei.

Cele două instituții avertizează că organizarea manifestației ar putea încălca prevederile Legii nr. 60/1991, în condițiile în care au fost identificate mesaje care îndeamnă la ură și violență.

„Avizarea acțiunii de protest din 14 noiembrie poate aduce atingere prevederilor art. 9 literele a) și c) din Legea nr. 60/1991 sub aspectul îndemnului la ură și al incitărilor la violență publică identificate în mediul online, precum și sub aspectul încălcării ordinii, siguranței sau moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor”, se arată în adresa Jandarmeriei și Poliției Capitalei.

Unul dintre argumentele invocate de autorități este amploarea mobilizării pentru protest. Jandarmeria și Poliția Capitalei au constatat că se organizează transportul unor participanți din 39 de județe, fără a lua în calcul Bucureștiul și Ilfovul. În aceste condiții, numărul de 50 de persoane anunțat de organizatori în cadrul Comisiei de avizare nu ar reflecta amploarea reală a manifestației.

„Acest aspect arată fără drept de tăgadă că numărul de 50 de persoane asumat de către organizatori în cadrul comisiei din 5 noiembrie nu este nici pe departe unul apropiat de realitate”, a transmis Primăria Capitalei.

Municipalitatea a mai explicat că instituțiile statului au propus limitarea protestului la 50 de persoane, propunere acceptată de organizator. O altă dată pentru desfășurarea manifestației ar fi fost însă refuzată categoric de acesta.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă mesajele identificate pe rețelele sociale. Potrivit adresei Jandarmeriei și Poliției Capitalei, mai multe persoane au lansat amenințări și apeluri la violență, inclusiv îndemnuri la folosirea armelor albe, vărsarea de sânge, blocarea căilor de comunicație și confruntări cu forțele de ordine.

„Retorica agresivă identificată în mediul online depășește nivelul uzual al comentariilor asociate unui apel de protest, conținând referiri și îndemnuri explicite la folosirea armelor albe, vărsarea de sânge și amenințări la adresa instituțiilor și forțelor de ordine”, se mai arată în document.

Cum justifică autoritățile refuzul

Cele două instituții au atras atenția și asupra comportamentului organizatorilor unor manifestații anterioare. În cazul lui Mihai Florin Jereb, organizatorul oficial al protestului din 14 noiembrie, autoritățile susțin că, la manifestații precedente, nu au fost respectate condițiile asumate privind numărul participanților, locul de desfășurare, traseele și intervalul orar. Aceste abateri ar fi provocat blocaje în trafic, întârzieri ale transportului public și perturbarea activității unor instituții.

În ceea ce îl privește pe coorganizatorul Constantin Claudiu-Laurențiu, Jandarmeria și Poliția Capitalei amintesc că acesta ar fi fost surprins, pe 15 septembrie, în timpul protestului violent din Piața Victoriei, făcând apel către galeriile de fotbal, luptători și membri ai lumii interlope să se alăture manifestației.

Autoritățile au invocat și un risc suplimentar generat de desfășurarea, în aceeași zi, a meciului de fotbal România-Polonia, la care sunt așteptați aproximativ 35.000 de suporteri. Potrivit Jandarmeriei și Poliției Capitalei, prezența simultană a suporterilor și a participanților la protest în mai multe zone centrale ale Bucureștiului ar putea favoriza incidente grave de ordine publică.

„Desfășurarea în data de 14.11.2026 a meciului de fotbal dintre reprezentativele României și Poloniei cu o prezență crescută a fanilor celor două echipe pe zona centrală a Capitalei (...) concomitent cu acțiunea de protest în cauză (alveola Parcului Izvor), poate crea riscuri suplimentare de tulburare gravă a ordinii și siguranței publice”, avertizează cele două instituții.

În final, Jandarmeria și Poliția Capitalei au propus reîntrunirea Comisiei de avizare și respingerea solicitării de organizare a manifestației.

Gheorghe Piperea îi cere explicații lui Ciprian Ciucu

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea contestă decizia și îi solicită public primarului general Ciprian Ciucu să prezinte componența Comisiei de avizare și probele care au stat la baza refuzului.

Acesta pune sub semnul întrebării evaluarea anticipată a unei manifestații care nu a avut încă loc și cere explicații despre felul în care mesajele publicate pe internet pot determina caracterizarea protestului drept unul ilegal.

„Care sunt probele din care rezultă că manifestația (care nici măcar nu s-a desfășurat încă) și-a schimbat scopul? Ce anume poate face violentă o manifestație care nu s-a desfășurat încă?”, întreabă Piperea.

Europarlamentarul mai vrea să știe „ce anume, din postări online, poate caracteriza, în avans, scopul unei manifestații ca fiind ilegal și contrar moralității publice” și ce elemente din scopul protestului ar propaga idei care incită la violență, ură națională și încălcarea ordinii publice.

Piperea îl avertizează pe primarul general că ar putea suporta consecințe legale și politice dacă nu oferă explicații.

„În caz de tăcere sau răspuns neclar, este evident că Ciucu se plasează în afara legii. Iar legea conține și sancțiuni pentru comportamentul ilegal al unui demnitar”, a transmis europarlamentarul AUR.

Acesta a anunțat că va lua toate măsurile legale pentru ca ceea ce consideră a fi un comportament ilegal al primarului general să nu se consolideze și pentru ca, dacă va fi cazul, acesta să suporte „sancțiunile legale și politice corespunzătoare”.