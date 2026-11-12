Nicușor Dan îl atacă dur pe George Simion: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă?”

1 minut de citit Publicat la 23:49 12 Noi 2026 Modificat la 23:49 12 Noi 2026

Președintele României Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan l-a atacat dur pe George Simion, în conferința de presa pe care a susținut-o joi seara, la finalul summitului de la Dublin. Șeful statului a spus că este dovedit că președintele AUR spune „tâmpenii” și lumea pur și simplu nu ar ar trebuie să îl mai ia în seamă.

Nicușor Dan a fost întrebat cum comentează acuzațiile lui George Simion că el ar fi ordonat oprirea protestului din acest weekend al AUR.

„Evident că nu am intervenit. (...) Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică, câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? Spui o prostie, mai spui o prostie, spui o sută de prostii. Adică, la un moment dat, eu cred că lumea pur şi simplu n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii", a răspuns şeful statului.

După ce l-a acuzat pe președinte că a ordonat oprirea protestului de sâmbătă, după ce primarul Ciprian Ciucu nu a autorizat organizarea mitingului, George Simion a spus că își va asuma el responsabilitatea pentru această manifestație și i-a chemat pe susținătorii AUR „în stradă”.



„Nicuşor Dan a recunoscut ieri că este implicat direct în interzicerea protestului de sâmbătă. (...) Consider că este datoria mea ca lider al opoziţiei să fiu în stradă alături de români. Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele.

Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului”, a transmis Simion, pe Facebook.

Primăria Capitalei a respins recent solicitarea de autorizare a mitingului organizat de AUR pentru 14 noiembrie, în fața Palatului Parlamentului, în București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul anunțat de partidul condus de George Simion și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD).