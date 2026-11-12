Nicușor Dan le cere celor de la AUR să renunțe la protest. „Să prezinte soluții concrete”

2 minute de citit Publicat la 17:26 12 Noi 2026 Modificat la 17:26 12 Noi 2026

George Simion a fost adversarul lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a cerut AUR să renunțe la protestul de sâmbătă și să vină cu „soluții concrete pentru problemele societății”. Șeful statului a transmis, joi, un nou mesaj susținătorilor AUR, la două zile după ce a explicat într-o conferință de presă de ce nu a putut accepta ca acest partid să intre la guvernare. Șeful statului a reiterat declarațiile sale că are „toată simpatia” pentru susținătorii partidului condus de George Simion, atrăgând atenția că dialogul cu aceștia este „absolut necesar”.

„Înțeleg nemulțumirea românilor față de modul în care funcționează statul. Am cunoscut-o direct, prin sute de proteste și acțiuni în instanță. Tocmai de aceea, consider că dialogul cu susținătorii AUR este necesar. Diferențele de opinie nu trebuie să ne împiedice să ne ascultăm unii pe ceilalți.

Dar responsabilitatea politică presupune mai mult decât exprimarea nemulțumirilor. Un partid care reprezintă milioane de cetățeni are datoria să depășească etapa protestului și să prezinte soluții concrete pentru problemele societății”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj pe Facebook.

Postarea președintelui a fost însoțită de un clip de 44 de secunde în care au fost redate declarațiile sale cu privire la AUR din timpul conferinței de presă-maraton de la Palatul Cotroceni, care a avut loc marți, 10 noiembrie.

Mesajul președintelui a venit în contextul în care liderul AUR, George Simion, a anunțat că sâmbătă, începând cu ora 10:00, va avea loc un protest la Primăria Capitalei „față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu”.

„Circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniți fiecare cu steagul. Veniți cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocați de nimeni, nu vom deveni violenți, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toți cei care, din motive obiective, nu pot fi la București - vă rugăm să fiți mobilizați în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului”, a scris Simion pe Facebook.

George Simion a susținut miercuri că își va asuma responsabilitatea pentru organizarea protestului de sâmbătă, dacă acest lucru i se va cere din partea unei instituții.

Joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu a primit din partea AUR o cerere de autorizație pentru protestul de sâmbătă și că autorizarea manifestării nu ține de primar, ci de specialiști care evaluează riscuri, având în vedere că în aceeași zi se desfășoară meciul de fotbal dintre naționalele României și Poloniei.