George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că “a dat ordin“ ca protestul AUR din București să nu fie autorizat. Reacția președinției

2 minute de citit Publicat la 22:49 11 Noi 2026 Modificat la 22:49 11 Noi 2026

George Simion, președintele AUR. Foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri la Digi24, că președintele Nicușor Dan a dat ordin ca protestul AUR în favoarea lui Călin Georgescu, anunțat în acest weekend în București, să nu fie autorizat. Președinția a infirmat la scurt timp această acuzație, adaugă sursa citată.

Potrivit lui Simion, care a comentat cele spuse de președintele Dan la conferința de presă de marți, șeful statului era “foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”.

„Era foarte informat Nicușor Dan despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest. Înseamnă că nu mai avem justiție în România, nu mai avem partide politice, nu mai avem opoziție. Au fost niște declarații belicoase ale cuiva care nu-și înțelege rolul constituțional. Atributele constituționale prevăd ca președintele României să fie un mediator.

Am spus mai devreme că România se apropie cu pași repezi spre regimurile totalitare, mai degrabă spre Belarus și Rusia decât spre state cu democrații consolidate. În alte declarații făcute, a spus că ar trebui interzise proteste. Și-a asumat, cumva. Mi se pare că domnul Nicușor Dan este, cum să mă exprim diplomatic, un cameleon.

Dumnealui vorbește din postura de ONG-ist sau din postura de candidat antisistem, anti-PSD? Poate a uitat despre viețile anterioare pe care le-a avut. Sau vorbește din postura de șef autoproclamat al sistemului?”, a spus liderul AUR.

El a susținut că, din punct de vedere legal, formațiunea sa nu are nevoie de autorizație și a recunoscut că nu are o decizie scrisă, de respingere a autorizării mitingului, de la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

În schimb, Simion l-a acuzat direct, fără dovezi, pe Nicușor Dan că „a dat ordin” să nu fie autorizată manifestația AUR, „la fel cum a fost implicat direct în votarea Guvernului Veștea”.

Simion spune că la mitingul AUR vor veni „câteva mii de persoane”

„A dat, cum a spus domnul Nicușor Dan, ordin. Domnul Nicușor Dan e la Cotroceni și arată ca un despot, din păcate, foarte puțin luminat (...) Știu asta din trei surse, jurnalistic vorbind. Știu și de la consilierii lui Ciucu, și știu asta și de la oamenii care lucrează în structurile de ordine (...) Nicușor Dan uită de multe ori că este locatarul de la Cotroceni și nu mai este primarul Bucureștiului (...)

Mâine (joi, n.r.) va fi o comisie la Primăria Generală. Domnul Ciucu ar trebui să iasă din dulap sau de unde este ascuns și să se exprime clar: autorizează sau nu acest miting. El pasează responsabilitatea către Poliție și Jandarmerie”, a mai spus George Simion.

El a menționat că se așteaptă ca la miting să participe „câteva mii de persoane” la „un eveniment” organizat vineri, sâmbătă, duminică, la Parlamentul României.

Marți, președintele Nicușor Dan a spus că Primăria Capitalei „pare să aibă dreptate” în privința refuzului de a aviza mitingul de protest anunțat de AUR pentru 14 noiembrie, în Parcul Izvor. Dan a argumentat că trebuie să existe o concordanță între numărul de participanți estimat în cerere şi amploarea mobilizării promovate de organizatori.