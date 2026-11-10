Planul AUR dacă nu primește autorizație pentru protest. Peiu: „Poate cineva să îmi zică ceva dacă mă duc să mă plimb în parc?”

5 minute de citit Publicat la 14:17 10 Noi 2026 Modificat la 14:17 10 Noi 2026

Petrișor Peiu. sursa foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că susținătorii lui Călin Georgescu au depus o nouă cerere de autorizare pentru protestul de sâmbătă, după ce Primăria Capitalei a refuzat să avizeze manifestația. Întrebat dacă oamenii vor ieși în stradă chiar și fără aviz, Peiu a sugerat că nimeni nu poate opri un popor să își exprime nemulțumirea. El a respins și avertismentele Jandarmeriei privind posibile violențe, pe care le consideră „din sfera ridicolului”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul anunțat de partidul condus de George Simion și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD). Organizatorii ar fi intenționat să aducă la București reprezentanți din 45 de țări. Nu se știe însă dacă a acceptat invitația și președinta AfD, Alice Weidel, care a avut recent un mesaj jignitor la adresa românilor din Germania.

De ce nu a fost avizat protestul

Manifestația pentru susținerea lui Călin Georgescu era anunțată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București, dar nu a primit avizul Primăriei Capitalei. Primăria a invocat avertismentele Jandarmeriei și ale Poliției, care au semnalat posibile incidente violente, mobilizarea unor participanți din zeci de județe și faptul că protestul se suprapune cu meciul România – Polonia.

Potrivit municipalității, forțele de ordine au identificat în mediul online mesaje agresive, inclusiv îndemnuri la folosirea armelor albe, la vărsare de sânge și amenințări la adresa instituțiilor. Deși organizatorii declaraseră doar 50 de participanți, autoritățile au constatat o mobilizare semnificativă pentru transportul protestatarilor din 39 de județe.

Călin Georgescu se află în arest preventiv. Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis ca fostul candidat la prezidențiale să rămână încă 30 de zile în arest, într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Simion: „Nu avem nevoie de autorizații”

George Simion a anunțat că va merge personal la protest, după ce spusese inițial că se mai gândește, pe motiv că ar avea informații că i s-ar putea înscena o tentativă de evadare a lui Georgescu. Liderul AUR a transmis că protestul va avea loc indiferent de decizia Primăriei.

„Nu avem nevoie de autorizații, dar eu, ca român, mă voi preocupa de bunăstarea și de siguranța fiecărui conațional de-al meu. Nu ne lăsăm intimidați sâmbătă, Românii, care nu sunt slugile tale, vor fi, câtă frunză, câtă iarbă trebuie să audă un singur lucru: l-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale, pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă alături de noi acum”, a declarat Simion.

Peiu: Cererea a fost depusă de persoane fizice

Întrebat la Antena 3 CNN dacă AUR a contestat refuzul sau a cerut din nou autorizarea, Petrișor Peiu a confirmat că există o nouă cerere.

„Eu, din câte știu, este depusă o nouă cerere pentru autorizare”, a spus el.

Peiu a precizat însă că cererea nu a fost făcută de partid, ci de susținători ai lui Georgescu, iar AUR doar sprijină protestul și îi ajută pe membrii săi să ajungă la București.

„Repet, sunt persoanele fizice, susținători ai domnului Georgescu, care au cerut această autorizare pentru acest protest pe care îl preluați și dumneavoastră, cei de la București. Susținem acest protest, participăm la el și îi ajutăm pe toți membrii și simpatizanții noștri care vor să participe la acest protest să ajungă în București”, a explicat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a spus că „probabil” va participa și el la protest, organizat, în opinia sa, „pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale pentru toți cetățenii României, inclusiv pentru domnul Georgescu”.

„În România nu există vinovății colective”

Întrebat cine își asumă responsabilitatea dacă protestul degenerează, Peiu a declarat că forțele de ordine ar trebui să îi caute pe cei care incită la violență în mediul online, în loc să invoce mesajele lor.

„Păi, în primul rând, dacă Poliția sau Jandarmeria au găsit respectivele filmulețe sau ce spun dânșii, se pot duce foarte bine să îi ancheteze pe cei care au produs și au pus pe piață astfel de chestiuni, de incitări la violență sau nu știu ce spun dânșii. Dar nu merge să spui doar că ai citit undeva pe net că cineva nu știu ce a zis, dar nu te duci să îl întrebi”, a afirmat Peiu.

„Noi trebuie să înțelegem un lucru foarte clar: în România nu există vinovății colective, ci doar individuale. Așa este Codul Penal, așa e legea europeană. Deci, cine face o infracțiune răspunde în nume personal. Nu există răspunderi colective la protest”, a adăugat el.

Când a fost întrebat dacă oamenii vor merge în Parcul Izvor chiar și fără autorizație, liderul AUR a răspuns cu o întrebare: „Păi, poate cineva să îmi zică ceva dacă mă duc să mă plimb în parc? Poți să oprești un popor întreg să-și exprime nemulțumirea și frustrarea, sau, mă rog, jumătate din popor?”

„Întotdeauna noi am organizat manifestări pașnice la care ordinea a fost asigurată foarte bine. Pentru cei pe care îi aducem noi, membri și simpatizanți, va fi asigurată ordinea și disciplina în condiții optime”, a mai declarat el.

„Din sfera ridicolului”

Jandarmeria a avertizat că prezența suporterilor polonezi veniți la meci crește riscul ca situația să scape de sub control, însă Peiu a respins acest scenariu.

„Deci, încă o dată, asta cred că este iarăși din sfera ridicolului. În ce țară din lume s-a pomenit ca suporterii unei echipe venite să joace cu echipa de fotbal locală să se alăture unui protest care nu are decât incidențe locale? Ce îi spui unui polonez? Un protest pentru drepturi și libertăți în România? Dacă mă duc în Polonia, mă duc să particip la mitinguri cu miză locală, națională? Nu”, a spus liderul AUR.

„În primul rând, oameni ăia, cum vor coborî din avion sau vor ajunge în centru, se vor duce în Centrul Vechi să umple terasele și să-și caute bere. Sau ce? Mă rog, e cam frig pentru bere”, a adăugat el.

AfD și declarațiile lui Alice Weidel

Întrebat cine vine de la partidul german AfD, Peiu a spus că nu este implicat în organizare și nu cunoaște pe nimeni din partid. El a precizat însă că, dacă va avea ocazia, le va reproșa celor de la AfD declarațiile liderei lor.

„Eu nu știu cine vine de la AfD. Nu sunt implicat în organizarea acestor evenimente, nici nu cunosc personal pe nimeni de la AfD, așa încât nu pot să vă răspund. Dar dacă voi avea prilejul să vorbesc cu cineva, eu le voi reproșa acest lucru”, a spus Peiu.

Pe 28 octombrie, Alice Weidel, lidera AfD, a susținut pe platforma X că migranții români profită abuziv de sistemul german de protecție socială. Ea a scris că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc” sistemul social, iar afirmațiile au fost respinse de Ministerul Afacerilor Externe.

Pe 5 noiembrie, Petrișor Peiu a criticat dur declarațiile, într-un comunicat în care le-a numit un neadevăr, o nedreptate și o formă rară de ridicol politic.

Cu toate acestea, reprezentanți ai AfD vin săptămâna aceasta la București, la invitația AUR, pentru conferințe internaționale la Palatul Parlamentului.