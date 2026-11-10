Nicușor Dan susține marți o conferință de presă, la Cotroceni: "Voi vorbi despre provocările ultimelor luni şi priorităţile următoare"

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Preşedintele Nicuşor Dan va susţine marţi seara, de la ora 19:00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.

"Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni", a precizat şeful statului pe pagina sa de Facebook.

Deși Administrația Prezidențială nu a anunțat temele conferinței, sunt așteptate clarificări despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din urmă cu doi ani și informațiile care au stat la baza deciziei. Pe agendă ar putea ajunge și situația economică a României, presiunea deficitului bugetar și măsurile pregătite de Guvern.

În urmă cu câteva zile, Nicușor Dan a anunțat că va susține o conferință de presă în care va prezenta date noi despre contextul care a dus la anularea alegerilor.

Tot recent, în fața a zeci de judecători ai curților constituționale din zece țări, Nicușor Dan a transmis că, pentru organizarea unor alegeri prezidențiale sau parlamentare, nu mai este suficientă doar numărarea voturilor, ci trebuie ținut cont și de contextul în care s-au desfășurat alegerile, precum și de eventualele interferențe în procesul electoral, așa cum s-a întâmplat în România în noiembrie 2024. Instituțiile statului trebuie să se reformeze și trebuie luate măsuri astfel încât dezinformarea să nu mai fie posibilă în timpul campaniilor prezidențiale sau parlamentare.

Au trecut doi ani de la momentul alegerilor din noiembrie 2024, iar Nicușor Dan a anunțat de mai multe ori că va prezenta raportul privind anularea alegerilor. În septembrie, acesta a declarat că raportul privind criza politică din România a fost întârziat.