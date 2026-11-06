Nicuşor Dan, la 2 ani de la anularea alegerilor: "Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea corectă a voturilor"

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a participat vineri la reuniunea de lucru din cadrul Asociației Curților Constituționale Francofone, de la Bucureşti, alături de premierul Luca Niculescu şi de judecătorii CCR. Aici, preşedintele României a ţinut un discurs în care a enumerat pericolele din campaniile electorale moderne, în care reţelele sociale joacă un rol important. Nicuşor Dan a avertizat asupra manipulării şi a fake news-ului din mediul online. "Avem nişte vulnerabilităţi în toate societăţile democratice: manipularea algoritmică, publicitatea politică direcţionată campaniei inautentice de influenţă politică şi, în ultima vreme, utilizarea AI pentru producerea de materiale false", a afirmat liderul de la Cotroceni.

Nicuşor Dan a precizat că "dacă o informaţie s-a răspândit la 20% din populaţie într-o formă falsă e foarte greu ca apoi oamenii să fie convinşi de contrariul ei".

"Legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor. Trebuie să ne uităm la cum se desfăşoară campania şi mai ales la modul în care cetăţenii pot să-şi formeze opiniile. Lucrurile astea s-au schimbat mult în ultimii ani, în special prin prezenţa tot mai mare a informaţiilor într-un spaţiu digital.

Aici avem nişte vulnerabilităţi în toate societăţile democratice: manipularea algoritmică, publicitatea politică direcţionată campaniei inautentice de influenţă politică şi, în ultima vreme, utilizarea AI pentru producerea de materiale false.

Care este pericolul pentru democraţie este că vocea legitimă a cetăţeanului riscă să nu se mai audă, să fie acoperită de zeci de mii de conturi false, plătite. Sau ca, un algoritm sau altul, să acopere vocea legitimă a cetăţeanului. Şi am văzut multe exemple şi evident că dreptul de a alege şi a fi informat sunt distorsionate.

Şi mai e ceva: cât de repede, presupunând că înţelegem aceste fenomene şi că instituţiile ştiu să răspundă, cât de repede pot ele să răspundă? Pentru că dacă o informaţie s-a răspândit la 20% din populaţie într-o formă falsă e foarte greu ca apoi oamenii să fie convinşi de contrariul ei.

Prima întrebare e cum reuşim să adaptăm cadrul instituţional? Asta înseamnă legislaţie. Pe de altă parte, funcţionarea în timp real a instituţiilor. Dacă trecem în sfera juridică o să vedem că sunt întrebări care apar: cum modernizăm legislaţia, astfel încât să ia în considerare astfel de fenomene noi digitale de informare? Cum facem ca instituţiile să protejeze în timp real integritatea alegerilor?

Trebuie s-o spunem: este un teritoriu nou, pe care fiecare îl descoperim şi orice expertiză ne ajută să construim bunul echilibru între toate drepturile fundamentale.

Finanţarea campaniilor politice. Modul în care resursele financiare circulă s-au diversificat şi avem dificultate în a reglementa cadrul fluxurilor financiare", a declarat Nicuşor Dan.