Când va fi gata metroul până la Aeroportul Otopeni. Ministrul Transporturilor a anunțat în ce stadiu sunt lucrările: „Progres bun”

1 minut de citit Publicat la 18:00 26 Noi 2026 Modificat la 18:02 26 Noi 2026

Metroul spre Aeroportul Otopeni prinde contur. Foto: Facebook/Stefan Ovidiu Popa

Lucrările pe şantierul Magistralei 6 de metrou, care va asigura legătura până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, au înregistrat un progres fizic de 80% pe Secţiunea 1 Mai - Tokyo şi de 36% pe Secţiunea Tokyo - Aeroport Otopeni, a anunţat, joi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ştefan Ovidiu Popa.

"Progres bun pe şantierul Magistralei M6 de metrou, legătura care va aduce reţeaua de metrou din Bucureşti până la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni. Traseul total are 14,2 km şi 12 staţii, împărţit în două secţiuni: Secţiunea de Sud (1 Mai - Tokyo): 6,6 km, 6 staţii - progres fizic 80%; Secţiunea de Nord (Tokyo - Aeroport Otopeni): 7,6 km, 6 staţii - progres fizic 36%", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că pe secţiunea de sud, ambele utilaje de forare a tunelurilor (TBM) continuă lucrările.

Tunelurile pe traseul Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa şi Piaţa Montreal au fost finalizate, în prezent intervenindu-se pe interstaţiile Expoziţiei - Pajura, pe linia 2, şi Piaţa Montreal - Expoziţiei, pe linia 1.

Potrivit sursei citate, pe Secţiunea de Nord, utilajele TBM sunt deja active. Pe linia 1 se lucrează în acest moment între staţiile Bruxelles şi Paris, iar pe linia 2 utilajul este în pregătire pentru a începe acelaşi tronson.

"Lucrările de structură ale întregii Magistrale 6 trebuie să fie finalizate în prima parte a anului 2029. Este o lucrare aşteptată de mulţi ani atât de bucureşteni, cât şi de locuitorii din nordul judeţului Ilfov", a mai scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de socializare.