Bilanţul final indică şi 21 de persoane rănite, dintre care patru se află în stare critică.Foto: Profimedia Images

Tragedia de pe o autostradă de lângă Cairo, în care au murit 31 de oameni, a fost provocată de un șofer care circula cu viteză prea mare și a lovit autocisterna ce transporta produse petroliere. Bărbatul a fost arestat și a recunoscut totul, a transmis Parchetul egiptean, potrivit Agerpres.

Procurorii au precizat că bărbatul a recunoscut că a condus cu viteză excesivă miercuri seara. El a pierdut apoi controlul asupra mașinii și „a ieșit de pe traiectorie”, moment în care s-a izbit de autocisterna care transporta produse petroliere.



Unul dintre pneurile autocisternei a explodat și vehiculul s-a răsturnat. Acesta a fost cuprins apoi de flăcările izbucnite de la o scurgere de combustibil şi care s-au extins rapid pe artera intens circulată.



Imagini video autentificate miercuri de AFP au surprins un incendiu de proporţii şi coloane groase de fum ridicându-se de la locul accidentului, în cartierul dens populat Warraq.



Ministerul Sănătăţii a comunicat că aproximativ 40 de ambulanţe au fost trimise la faţa locului. Bilanţul final indică şi 21 de persoane rănite, dintre care patru se află în stare critică.



Parchetul a precizat că este în desfăşurare o anchetă pentru a stabili răspunderea penală a şoferului.



Peste 20 de milioane de oameni locuiesc în zona metropolitană a oraşului Cairo. Din cauza infrastructurii adesea degradate şi a densităţii ridicate a populaţiei, Egiptul a fost marcat în ultimii ani de mai multe catastrofe soldate cu pierderi de vieţi omeneşti.



Şi accidentele rutiere sunt frecvente în această ţară, fiind adesea puse pe seama unui stil de condus periculos, a întreţinerii precare a vehiculelor şi a drumurilor, precum şi a aplicării inconsecvente a legislaţiei rutiere. Potrivit agenţiei naţionale de statistică, accidentele rutiere provoacă anual peste 5.000 de decese şi lasă în urmă 75.000 de răniţi.



În 2018, guvernul a emis o hotărâre prin care s-a interzis accesul vehiculelor de mare tonaj pe şoseaua de centură a zonei metropolitane Cairo în intervalul orar 06:00 - 00:00. Totuşi, tragedia de miercuri a avut loc în jurul orei 19:00, într-un moment în care şoseaua era deosebit de aglomerată, fiind tranzitată de pietoni, autobuze şi autoturisme.



Circulaţia a revenit la normal în primele ore ale zilei de joi, după finalizarea operaţiunilor de salvare şi îndepărtarea resturilor carbonizate ale camionului şi ale altor vehicule