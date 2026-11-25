O autocisternă cu produse petroliere a explodat lângă Cairo. Cel puțin 30 de oameni au murit și alți 15 au fost răniți

1 minut de citit Publicat la 21:31 25 Noi 2026 Modificat la 22:16 25 Noi 2026

Autoritățile nu au precizat deocamdată de ce s-a produs accidentul. Foto: capturi X

Cel puțin 30 oameni au murit și alți 15 au fost răniți miercuri, lângă Cairo, într-un incendiu de proporții, care a izbucnit în urma unui accident în care a fost implicată o autocisternă ce transporta produse petroliere, relatează CNN. Ministerul egiptean al Petrolului a anunțat că autocisterna, operată de o companie privată, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un obstacol înainte de a exploda.

Incendiul a izbucnit deasupra tunelului 10, în districtul Warraq din Imbaba, în apropiere de șoseaua de centură a orașului Cairo.

يارب سلم حريق الوراق طريق الدائري انفجار سيارة مواد بتروليه وحريق اكثر من ٣٠ سيارة #الطريق_الدائري https://t.co/pssBFillRZ — Aboauf (@Aboauf2) November 25, 2026

عاااجل حريق ضخم الآن على الطريق الدائرى اتجاه المرج بعد محطه مترو الطريق الدائري ربنا يستر https://t.co/8Fuv9O9VBP — ahmed elsayed (@ahmdalhofy5) November 25, 2026

Autoritățile nu au precizat deocamdată de ce s-a produs accidentul. Ministrul egiptean al Petrolului a spus doar că autocisterna a ieșit de pe carosabil, s-a izbit de un obstacol și a explodat.

La fața locului au fost trimise 39 de ambulanțe, iar cele 15 persoane rănite au fost transportate la trei spitale, potrivit autorităților egiptene.

Semiluna Roșie Egipteană a anunțat că a trimis, la rândul său, echipe de intervenție la locul accidentului și la spital, pentru a sprijini echipele de protecție civilă, ambulanțele și celelalte autorități care au intervenit în urma incendiului.

Imagini video publicate de publicația de știri Al Arabiya Egypt au arătat un incendiu de proporții care a cuprins mai multe vehicule pe un drum din apropiere de Cairo, în timp ce coloane groase de fum negru se ridicau deasupra zonei.

Imagini cu incendiul au apărut și pe rețelele sociale.

BREAKING: At least 21 people have been killed and 15 others injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and burst into flames on Cairo’s Ring Road in Egypt. https://t.co/slHYFQ6JN5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026

Ministerul Sănătății a precizat că bilanțul victimelor este provizoriu. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să acorde îngrijiri medicale persoanelor rănite.