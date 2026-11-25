Kyiv Independent: SUA promit garanții de tip „articolul 5”, dar exclud prezența trupelor și bazelor militare în Ucraina după război

7 minute de citit Publicat la 20:32 25 Noi 2026 Modificat la 20:32 25 Noi 2026

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Negociatorii americani au exclus, în discuțiile purtate în privat, trimiterea de trupe sau înființarea unor baze militare în Ucraina după încheierea războiului, în cadrul garanțiilor de securitate. Această poziție evidențiază diferențele dintre Washington, Kiev și aliații europeni privind conținutul acestor garanții, au declarat pentru Kyiv Independent persoane familiarizate cu negocierile.

Președintele Volodimir Zelenski este îngrijorat că garanțiile care nu includ prezența unor trupe străine nu ar oferi Ucrainei o protecție credibilă împotriva unui nou atac rusesc. El le-a transmis aliaților că nu înțelege ce ar însemna angajamentele americane fără trupe sau baze militare pe teritoriul țării, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Divergențele apar în timp ce Statele Unite promovează garanții de securitate după modelul articolului 5 al Tratatului NATO. Ucraina dorește angajamente clare, formulate în scris, care să precizeze ce măsuri ar lua partenerii săi în cazul unui nou atac al Rusiei. Aliații europeni încearcă încă să stabilească rolul pe care l-ar avea. Rusia continuă să se opună tuturor acestor variante.

La o reuniune desfășurată pe 19 noiembrie la Berlin, emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au discutat despre garanțiile de securitate cu oficiali ucraineni și europeni. Kushner a declarat că Donald Trump este pregătit să analizeze un mecanism inspirat de clauza de apărare colectivă a NATO.

Emisarii consideră că garanțiile de securitate pentru Ucraina reprezintă cea mai „promițătoare” direcție a negocierilor, a declarat pentru The Kyiv Independent un oficial american.

Există, însă, o diferență importantă între un angajament în baza articolului 5 și un mecanism asemănător acestuia.

O garanție de securitate inspirată de articolul 5 nu este echivalentă cu aderarea la NATO. Ea nu stabilește automat cine ar interveni în cazul unui atac și nici dacă țările participante ar fi obligate să recurgă la forța militară.

Răspunzând unei întrebări adresate de The Kyiv Independent, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit încă un răspuns clar privind modul în care ar funcționa mecanismul propus.

„Deocamdată nu este clar, pentru că încă nu avem un răspuns clar, un răspuns complet, despre ce ar reprezenta acest grup colectiv, cum ne-ar apăra și dacă ar fi pregătit să respingă agresorul”, a declarat el.

„Toate acestea trebuie puse pe hârtie. Până acum, nu am văzut niciun asemenea angajament în scris”.

În timp ce Zelenski insistă ca garanțiile să fie formulate clar și în scris încă de acum, un oficial american familiarizat cu negocierile a declarat pentru The Kyiv Independent că americanii doresc includerea lor în acordul final de pace.

Principala dificultate este că garanțiile suficient de puternice pentru a convinge Ucraina să accepte un acord de pace ar putea fi tocmai cele pe care Rusia refuză să le accepte. În schimb, garanțiile pe care americanii și aliații lor sunt dispuși să le ofere s-ar putea dovedi insuficiente, din perspectiva Ucrainei, pentru a descuraja o nouă invazie rusească.

Problema garanțiilor de securitate „asemănătoare articolului 5”

Potrivit articolului 5 al tratatului fondator al NATO, un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva întregii alianțe.

Celelalte state membre sunt obligate să dea asistență țării atacate, deși fiecare aliat decide ce măsuri consideră necesare, inclusiv dacă va recurge la forța militară.

Există însă o diferență importantă între un angajament în baza articolului 5 și un mecanism asemănător acestuia.

Cel din urmă nu stabilește cine ar răspunde unui atac, în ce ar consta reacția sau dacă țările participante ar avea obligația de a interveni militar.

Oficialii americani nu precizează ce angajamente concrete ar fi dispuși americanii să își asume în cadrul garanțiilor propuse. Un oficial american a declarat că pachetul ar putea include „sprijin sau alte măsuri” pentru a contribui la securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

Există, de asemenea, numeroase neclarități chiar în interiorul administrației americane privind forma pe care ar urma să o aibă garanțiile de securitate.

Potrivit a doi oficiali americani care au discutat cu The Kyiv Independent sub protecția anonimatului, diplomații de carieră din Departamentul de Stat sunt marginalizați tot mai mult în cadrul negocierilor de către emisarii lui Trump.

Întrebat de The Kyiv Independent dacă are încredere în angajamentele propuse de administrația Trump, Zelenski a declarat că acestea trebuie să rămână în vigoare mult timp după încheierea mandatului președintelui american.

„Nu luptăm pentru a ne apăra țara doar pentru doi ani”, a declarat Zelenski.

„Avem nevoie de garanții de securitate pentru mai mult de doi ani. De preferat, pentru totdeauna sau cel puțin pentru câteva decenii”.

Rolul Europei se lovește de opoziția Rusiei

Întrebarea privind țările care ar contribui la apărarea Ucrainei după un armistițiu pune presiune și asupra Coaliției Voluntarilor, care trebuie să își definească rolul.

Grupul, condus de Franța, Germania și Regatul Unit, analizează posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina după un eventual armistițiu. Forța multinațională propusă ar contribui la monitorizarea păcii și la descurajarea Rusiei de a relua invadarea Ucrainei.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat pe 9 noiembrie că orice garanții de securitate oferite Ucrainei după război ar trebui să fie acceptabile și pentru Rusia.

Rusia a respins în repetate rânduri atât garanțiile de securitate pentru Ucraina după modelul NATO, cât și planurile privind staționarea unor trupe străine sau înființarea unor baze militare străine pe teritoriul ucrainean.

Cu toate acestea, un oficial american a declarat pentru The Kyiv Independent că dictatorul rus, Vladimir Putin, a părut mai dispus să „ia în considerare” un posibil mecanism asemănător articolului 5 în discuțiile private cu emisarii americani.

Americanii consideră această atitudine drept o schimbare importantă a poziției Kremlinului.

Rămâne, însă, neclar ce ar fi pregătit Kremlinul să accepte în realitate. Opoziția exprimată public de ruși față de prezența militară străină în Ucraina nu s-a schimbat.

Guvernele europene consideră că o eventuală forță multinațională ar putea contribui la descurajarea unui nou atac rusesc.

Oficialii europeni apreciază că trupele provenite din principalele țări ale Europei ar putea ajuta la protejarea Ucrainei, dar avertizează că desfășurarea acestora în absența unui armistițiu autentic ar putea face situația mai periculoasă, în loc să o stabilizeze.

Zelenski, Macron și prim-ministrul britanic de la acea vreme, Keir Starmer, au semnat la începutul anului 2026 o declarație de intenție privind desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina după război. Dar, documentul nu a rezolvat toate problemele practice.

Guvernele europene trebuie încă să stabilească prin angajamente cu caracter juridic ce țări vor contribui cu trupe, care va fi mandatul acestora și cum vor reacționa dacă Rusia încalcă armistițiul.

Rusia a respins în repetate rânduri desfășurarea propusă.

În timpul discuțiilor de la Abu Dhabi, oficialii ruși au declarat că prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean ar fi „absolut inacceptabilă”, iar acestea ar reprezenta „ținte legitime”.

În aceste condiții, Coaliția Voluntarilor nu are încă o imagine clară asupra măsurilor pe care le-ar putea lua în practică.

Țările europene ar putea fi dispuse să contribuie cu forțe militare, însă desfășurarea acestora depinde de încheierea unui armistițiu și de acceptarea unui mecanism pe care Rusia l-a respins până acum.

Aderarea Ucrainei la NATO rămâne o problemă nerezolvată

Pe lângă discuțiile despre garanțiile americane și despre o eventuală prezență militară europeană, posibilitatea aderării Ucrainei la NATO rămâne pe agenda negocierilor.

Zelenski a declarat pe 21 noiembrie că autoritățile de la Kiev continuă să discute despre aderare cu SUA și cu aliații europeni.

Negociatorii americani au întrebat chiar dacă Ucraina ar fi dispusă să se retragă din Donbas în schimbul aderării la alianță.

„Problema NATO se află pe masa negocierilor”, a declarat Zelenski.

„Americanii, iar acesta este un lucru bun, după cum putem vedea, aduc și ei în discuție acest subiect. Îl discutăm”.

Printre cei care susțin aderarea Ucrainei la NATO se numără Franța, Italia, Regatul Unit și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, potrivit unui rezumat al reuniunii Coaliției Voluntarilor din 19 noiembrie, obținut de The Kyiv Independent.

Conform documentului, Grynkewich a descris aderarea Ucrainei la NATO drept cea mai puțin costisitoare modalitate de a garanta securitatea Europei.

Pentru Kiev, aderarea la NATO rămâne cea mai clară cale de a obține protecție pe termen lung împotriva unei noi invazii rusești. Moscova continuă însă să respingă această perspectivă.

Ministrul adjunct de externe al lui Putin, Serghei Riabkov, a declarat pe 20 noiembrie că aderarea Ucrainei la NATO ar fi inacceptabilă.

„Să recunoască faptul că cererea noastră ca acest stat să nu adere la NATO este definitivă și nu poate fi schimbată”, a declarat el.

În următoarele săptămâni sunt așteptate noi discuții între Kushner, Witkoff și oficiali ruși, ucraineni și europeni, în timp ce americanii încearcă să reducă diferențele de poziție.

Pentru Kiev, prioritatea va fi transformarea asigurărilor politice în angajamente scrise, care să precizeze cine va contribui la apărarea Ucrainei și ce obligații concrete va avea fiecare parte.

Fără răspunsuri la aceste întrebări, garanțiile de securitate riscă să nu însemne mult mai mult decât promisiunea lui Trump că un nou război nu va avea loc.