Renew și Socialiștii din PE au suspendat negocierile cu PPE pentru o nouă coaliție. Se discuta și un nou mandat pentru Roberta Metsola

Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) și grupul liberal Renew Europe din Parlamentul European au suspendat negocierile cu Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, privind încheierea unui acord de coaliție între formațiunile de centru, după ce PPE s-a aliat cu extrema dreaptă pentru adoptarea unui pachet legislativ în domeniul mediului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, citate de Politico. Cele trei grupuri politice de centru negociau un acord care ar fi putut include susținerea unui al treilea mandat pentru Roberta Metsola la conducerea Parlamentului European.

Cele trei familii politice negociau un acord scris de colaborare pentru a doua jumătate a legislaturii. S&D și Renew urmăreau să obțină angajamentul PPE de a colabora cu partidele de centru, după ce popularii europeni au votat în repetate rânduri alături de extrema dreaptă pentru adoptarea unor legi importante privind migrația și clima, după ultimele alegeri europene, din 2024.

În cadrul acestui acord, PPE dorea ca celelalte două grupuri de centru să susțină acordarea unui al treilea mandat actualei președinte a Parlamentului European, Roberta Metsola.