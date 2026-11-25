Eugen Tomac o acuză pe şefa AfD de "servilism față de Moscova" după atacul la adresa românilor din Germania. "Caută contracte cu Putin"

1 minut de citit Publicat la 20:28 25 Noi 2026 Modificat la 20:31 25 Noi 2026

Reacția lui Tomac după ce Alice Weidel i-a atacat pe românii din Germania. FOTO: Hepta

Europarlamentarul Eugen Tomac a reacționat dur după declaraţiile lui Alice Weidel, lider al partidului german AfD, la adresa comunității românești din Germania. Tomac o acuză pe aceasta că folosește atacurile la adresa românilor pentru a câștiga capital politic și îi reproșează apropierea de Moscova.

Presa de la Berlin a relatat în legătură cu apelul făcut de Weidel la schimbarea politicii de migrație și "expulzări riguroase". Ea a susținut că românii din Germania primesc ajutoare pentru copii despre care "nimeni nu știe dacă există cu adevărat".

În postarea sa pe Facebook, Tomac a transmis că sutele de mii de români care muncesc și plătesc taxe în Germania merită respect.

"Extremista Alice Weidel știe foarte bine ce urmărește când alege să-i atace din nou pe români, de data aceasta de la tribuna Bundestagului. Să jignești o comunitate întreagă ca să câștigi puncte politice nu e curaj, e pură lașitate.

Românii nu au microfon în Bundestag ca să se apere, dar au respect pentru muncă și pentru țara în care au ales să trăiască. Weidel le datorează cel puțin același respect.

Sute de mii de români muncesc, plătesc taxe și sunt apreciați în Germania. Între timp, Weidel, cu un servilism desăvârșit față de Moscova, caută doar contracte cu Putin.

Nu primim lecții de la nimeni, cu atât mai puțin de la cei care își construiesc discursul pe dispreț și ură".

Ce a spus Alice Weidel

Șefa AfD a pledat în favoarea schimbării politicii guvernului de la Berlin în ceea ce privește migrația și a insistat pentru expulzarea imigranților.

"Nimeni nu știe cu adevărat dacă acești copii măcar există măcar, însă în România și Bulgaria familii întregi trăiesc regește cu ajutoarele acordate de Germania. Eșecul statului german în domeniul asistenței sociale este instituționalizat și se auto-întreține", a acuzat ea, conform celor consemnate pe site-ul legislativului german.

"Controale stricte la granițe, respingerea, fără excepție, a tuturor imigranților ilegali, deportări riguroase în conformitate cu legea și încetarea milioanelor de încălcări ale legislației", a cerut Weidel.