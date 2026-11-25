Producție cu 35% mai mică și 10.000 de locuri de muncă pierdute. Ce măsuri promite Niculescu pentru a păstra Dacia şi Ford în România

2 minute de citit Publicat la 19:01 25 Noi 2026 Modificat la 19:01 25 Noi 2026

Măsurile promise de Luca Niculescu pentru a păstra Dacia şi Ford în România. Sursa foto: Inquam

Costurile cu energia și taxele tot mai ridicate pun presiune pe marii producători auto, iar riscul ca o parte din producție să fie mutată în alte țări devine tot mai mare. Premierul Luca Niculescu a vizitat, miercuri, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford de la Craiova. La Mioveni, producția a scăzut în octombrie cu aproape 35%, iar sute de angajați au părăsit deja compania. Șeful Guvernului promite măsuri pentru reducerea costurilor cu energia, dar și un program Rabla mai generos.

Industria care generează o treime din exporturile României și asigură peste 200.000 de locuri de muncă traversează o perioadă dificilă. Costurile tot mai mari reduc competitivitatea fabricilor din țara noastră, iar marii producători auto au posibilitatea de a-și muta producția în alte țări.

"Industria auto contribuie cu 14% la PIB-ul României", a declarat premierul Luca Niculescu.

La Mioveni, cifrele arată dimensiunea declinului. Producţia de automobile la Mioveni a scăzut din 2019 până în prezent cu 300 de maşini pe zi. Se lucra acum 7 ani în 3 schimburi, acum se lucrează în 2 şi un sfert. Principala problemă e costul cu energia.

În prezent, la Mioveni mai sunt asamblate doar două modele, iar producţia unuia dintre ele ar putea fi mutată în Spania. Premierul promite că Guvernul va lua măsuri pentru reducerea costurilor cu energia.

Măsurile promise de premier pentru producătorii auto

Luca Niculescu a propus trei măsuri în 2027 pentru susţinerea industriei auto interne_

"Reducerea costurilor energiei electrice reprezintă o prioritate şi pentru noi şi vom elabora împreună cu ministerul Energiei şi cu ANRE o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030 care să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor. Ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul RABLA mai devreme. Analizăm posibilitatea de a avea un program RABLA mai generos. Intenţionăm să ne uităm la cum putem debloca achiziţia de autovehicule produse în România de către autorităţile publice", a delarat Luca Niculescu.

De la Mioveni, premierul a mers la uzina Ford Otosan din Craiova. Nici aici situația nu este lipsită de probleme. Deși fabrica a depășit în octombrie producția de la Mioveni, numărul automobilelor asamblate a scăzut cu aproape 5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Declinul industriei auto se resimte deja pe piața muncii. Peste 10.000 de angajați din acest sector și-au pierdut locurile de muncă în ultimul an. Totul, în contextul în care economia României s-a contractat cu 1% în primele nouă luni, iar Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială avertizează asupra riscului de recesiune.