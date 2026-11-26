Kremlinul a schimbat imaginile cu Podul Kerci după atacul ucrainean. Rușii au șters din poze arcul podului care fusese distrus

2 minute de citit Publicat la 17:01 26 Noi 2026 Modificat la 17:08 26 Noi 2026

Atacul ucrainean a dus la prăbușirea parțială a podului, fiind distrus unul dintre arcuri. Foto: Profimedia Images

Ministerul rus al transporturilor a început să prezinte Podul Kerci în imaginile publicate pe Telegram într-o formă care reflectă distrugerile provocate de atacurile ucrainene în timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit The Moscow Times, citat de united24media.com.

Într-o postare din 24 noiembrie, intitulată „Cum să ajungi în Crimeea și să te întorci”, imaginea de deschidere prezintă podul cu un singur arc de 227 de metri, deși în postările ministerului din 19 noiembrie, publicate după principalul atac din această serie, podul apărea încă având două arcuri.

Podul a fost țintit de trei atacuri ucrainene între 16 și 19 noiembrie. Cele mai grave distrugeri s-au produs în noaptea de 17 noiembrie, când atacurile, inclusiv cele cu rachete-dronă Palianiția, au provocat prăbușirea unui arc și a unui tronson de 270 de metri al părții rutiere a podului în Strâmtoarea Kerci.

În postarea din 24 noiembrie, ministerul prezintă cinci modalități de a călători spre și dinspre Crimeea, însă toate presupun, în cele din urmă, folosirea unor trenuri regionale sau de lung parcurs care traversează secțiunea feroviară a podului.

Cump apărea podul în imaginile de dinainte de atacul ucrainean. Imagine publicată de autoritățile ruse.

Cump apare podul în imaginile de după atac. Rușii au șters al doilea arc al podului. Imagine publicată de autoritățile ruse.

Rușii nu recunosc amploarea distrugerilor

Vicepremierul rus Andrei Nikitin, responsabil de transporturi, a declarat pe 21 noiembrie că circulația a fost reluată pe ambele linii de cale ferată.

Traficul rutier pe pod rămâne blocat din cauza distrugerilor, iar autoritățile ruse au suspendat zborurile către peninsula ocupată în februarie 2022.

Vicepremierul Marat Husnullin, responsabil de construcții, a descris unul dintre cele două arcuri și o grindă a podului drept „avariate”.

În realitate, ambele structuri au fost distruse în urma atacului cu rachete și drone din 17 noiembrie, prăbușindu-se în apă și rupându-se în bucăți, potrivit The Moscow Times.

Distrugerile împiedică nu doar circulația automobilelor pe pod, ci și navigația prin Strâmtoarea Kerci. Fragmentele arcului și ale grinzii, aflate pe fundul Canalului Kerci-Enikale, fac aproape imposibilă trecerea navelor între Marea Neagră și Marea Azov.

Podul ar putea rămâne multă vreme nefuncțional

Ministrul transporturilor rus, Dmitri Iadrov, a declarat că este prea devreme pentru a stabili un termen clar pentru refacerea completă a podului.

„În prezent, este prematur să discutăm despre termene. Inspecția necesară este în desfășurare, iar un grup de lucru condus de Marat Husnullin își desfășoară activitatea”, a declarat Iadrov.

Anterior, au apărut informații potrivit cărora forțele ucrainene au atacat cel puțin șase poduri de-a lungul unui important coridor logistic rusesc de la începutul lunii octombrie.

Atacurile au avariat legăturile de transport dintre regiunea rusă Rostov și teritoriile ocupate din sudul Ucrainei, inclusiv rutele folosite pentru aprovizionarea forțelor ruse din Zaporojie, Herson și Crimeea.