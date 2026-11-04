Se modifică benzile pe DN1 în Otopeni, pentru lucrări la Magistrala 6: Restricții de circulație pe sensul spre București, de joi

1 minut de citit Publicat la 17:16 04 Noi 2026 Modificat la 17:16 04 Noi 2026

Modificări în traficul rutier pe DN1, în Otopeni, pentru lucrări la Magistrala 6 de metrou, din 5 noiembrie 2026. Sursa foto: Metrorex

Șoferii care circulă pe DN1, prin orașul Otopeni, trebuie să se pregătească pentru noi restricții de trafic. Începând din noaptea de 4 spre 5 noiembrie 2026, circulația rutieră va fi reorganizată temporar pe Calea Bucureștilor, pentru continuarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou.

Potrivit informațiilor transmise miercuri de Metrorex, intervențiile sunt necesare pentru construirea stației Bruxelles, care face parte din Secțiunea NORD a Magistralei 6 (Tokyo – Aeroport Otopeni).

Cum va fi reorganizat traficul pe DN1

Prima etapă a lucrărilor presupune demontarea parapetului metalic amplasat pe zona mediană a drumului, pe sectorul cuprins între kilometrii 12+760 și 12+970. Ulterior, constructorii vor monta un separator nou, vor repoziționa axul drumului și vor aplica marcaje rutiere temporare.

Lucrările din zona mediană se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții, în intervalul orar 23:00–05:00. În acest interval, banda centrală va fi închisă circulației pe ambele sensuri, iar traficul se va desfășura pe câte două benzi pentru fiecare direcție.

După repoziționarea axului drumului, circulația va fi organizată pe carosabilul existent și pe marginea de drum amenajată temporar. Astfel, vor fi disponibile două benzi pe sensul Otopeni – București și trei benzi pe sensul București – Otopeni.

Ce lucrări se vor desfășura în zona stației Bruxelles

Pe lângă modificările aduse configurației drumului, proiectul presupune și relocarea mai multor rețele de utilități. Mai exact, vor fi mutate conductele de canalizare și cele pentru colectarea apelor pluviale, precum și rețelele de telecomunicații.

Totodată, va fi relocat accesul rutier în DN1 și va fi modificat perimetrul organizării de șantier, astfel încât să poată continua lucrările la structura viitoarei stații de metrou Bruxelles.

În timpul relocării rețelelor de utilități din zona trotuarelor vor fi amenajate trasee pietonale temporare, pentru asigurarea circulației pietonilor.

Metrorex precizează că lucrările se desfășoară în baza avizelor emise de CNAIR și IGPR – Direcția Rutieră.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să își planifice din timp deplasările pe DN1, în special în zona orașului Otopeni.