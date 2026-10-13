Restricții de trafic noi pe DN1 în Otopeni, de azi, pentru lucrări la Magistrala 6: Se blochează o bandă pe sensul spre București

<1 minut de citit Publicat la 16:01 13 Oct 2026 Modificat la 16:01 13 Oct 2026

Drumul Național 1 în Otopeni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Primăria Otopeni via Facebook

Circulația rutieră pe DN1, pe sensul Otopeni - București, va fi restricționată temporar începând de marți, 13 octombrie 2026, în dreptul viitoarei stații de metrou Bruxelles de pe Magistrala M6. Anunțul a fost transmis marți de Metrorex.

Timp de zece zile, vor fi executate lucrări la marginea carosabilului, care presupun demontarea bordurilor existente, frezarea și asfaltarea zonei, în vederea pregătirii etapelor următoare ale proiectului.

Pe sensul Otopeni – București, circulația se va desfășura temporar pe două benzi, în loc de trei. Banda 1 și zona amenajată vor fi închise și delimitate cu balize luminoase, iar zona amenajată nu va fi deschisă circulației în această etapă.

Pe sensul București – Otopeni nu vor fi instituite restricții noi.

Reprezentanții proiectului precizează că aceasta este prima etapă a lucrărilor, iar etapele următoare vor fi anunțate separat, înainte de începerea acestora. Lucrările se desfășoară cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și al Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Rutieră.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și, dacă este posibil, să își planifice din timp deplasările pentru a evita eventualele întârzieri.