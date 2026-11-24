Polonia avertizează că încetarea războiului din Ucraina nu va opri sabotajul și atacurile hibride ale rușilor în Europa

3 minute de citit Publicat la 17:48 24 Noi 2026 Modificat la 17:48 24 Noi 2026

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Ministrul polonez responsabil de serviciile de informații avertizează că operațiunile hibride ale Rusiei împotriva Europei ar putea continua indiferent de evoluția războiului din Ucraina. Un acord de pace în Ucraina nu ar pune capăt campaniei de sabotaj desfășurate de Rusia împotriva Europei, a avertizat el, citat de Politico.

Operațiunile clandestine rusești s-au intensificat în ultimele luni, a declarat Tomasz Siemoniak într-un interviu acordat luni. Potrivit acestuia, agenții ruși nu se mai limitează la incendierea depozitelor și a centrelor comerciale, ci vizează acum și căi ferate, echipamente de comunicații și obiective militare.

Unele dintre atacuri urmăresc să perturbe aprovizionarea Ucrainei, a spus el, însă Rusia încearcă și să intimideze guvernele europene și să slăbească NATO, obiective care ar rămâne valabile chiar și după încheierea războiului.

„Este greu de imaginat că un acord de pace ar schimba poziția conducerii ruse sau ar determina-o să oprească aceste operațiuni”, a declarat Siemoniak.

Rusia a negat, anterior, responsabilitatea pentru numeroase atacuri, comploturi și acte de vandalism atribuite Rusiei de serviciile occidentale de informații.

Siemoniak a pus intensificarea recentă a operațiunilor pe seama unei strategii mai ample a Rusiei, care urmărește să pună presiune asupra economiei ucrainene și să perturbe rutele prin care țările europene aprovizionează Ucraina.

Polonia, unul dintre principalele puncte de tranzit pentru ajutorul occidental, este deosebit de expusă acestor amenințări, a precizat el.

Atacuri în țările de la granița NATO

Anul trecut, sabotori care acționau la ordinele Rusiei au aruncat în aer un tronson de cale ferată din apropierea Varșoviei, pe una dintre principalele rute folosite pentru transportul ajutoarelor către Ucraina.

La începutul acestei luni, agenții de securitate din Estonia au împiedicat o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone, pe care autoritățile au atribuit-o serviciilor militare ruse de informații.

Siemoniak a explicat că schimbarea naturii atacurilor face dificilă evaluarea intensității acestora doar prin numărarea incidentelor.

Deși incendiile provocate intenționat rămân relativ frecvente, un singur atac asupra unei căi ferate ar putea provoca o catastrofă soldată cu numeroase victime.

Guvernele din UE au început deja să se pregătească pentru un asemenea scenariu, după cum a relatat Politico în octombrie.

Obiectivul nu este doar distrugerea infrastructurii. Rusia încearcă și să „slăbească voința de a sprijini Ucraina”, a declarat Siemoniak, prin răspândirea fricii, alimentarea tensiunilor și subminarea încrederii în guvernele europene.

Atât evoluțiile favorabile Rusiei în Ucraina, cât și cele nefavorabile „ar putea încuraja-o să își extindă agresiunea hibridă”, a spus Siemoniak.

Potrivit acestuia, Rusia ar putea încerca să atragă mai multe țări într-o confruntare sau să descurajeze populațiile acestora să sprijine Ucraina ori să adopte poziții împotriva Rusiei.

Ministrul a mai declarat că probabilitatea ca incursiunea rusească de vineri în spațiul aerian polonez să fi fost accidentală este „aproape de zero”, descriind asemenea incidente drept încercări de a testa reacția Poloniei și a aliaților săi din NATO.

„Este vorba despre condiționarea păcii în Ucraina de o așa-numită nouă arhitectură de securitate în Europa”, a declarat Siemoniak.

Rusia cere revenirea NATO la granițele din 1997

Rusia și-a reluat cererile ca NATO să își reducă prezența militară la nivelul din 1997, înainte ca Polonia și statele baltice să adere la alianță.

Aceasta ar însemna retragerea forțelor aliate staționate în aceste țări pentru a contribui la apărarea lor. Până în prezent, nu a fost acceptată nicio asemenea concesie.

Siemoniak a declarat că Rusia refuză să accepte dreptul Poloniei și al celorlalte state membre NATO de a decide singure câte trupe aliate și câte obiective militare pot găzdui pe teritoriul lor.

Unii oficiali europeni se tem că rușii ar putea cere restricții asupra desfășurării forțelor NATO în Europa de Est în schimbul acceptării unor garanții de securitate pentru Ucraina.

În cele din urmă, consideră Siemoniak, Rusia urmărește să anuleze schimbările produse după Războiul Rece, când fostele țări din blocul sovietic au aderat la NATO și la Uniunea Europeană.

„Rusia încearcă să readucă ideea sferelor de influență din perioada Războiului Rece”, a declarat el.