4 minute de citit Publicat la 16:53 24 Noi 2026 Modificat la 17:29 24 Noi 2026

Ceremonie de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Discuțiile despre reforma administrativ-teritorială a României au adus în prim-plan o nouă propunere privind organizarea județelor din Transilvania. Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) cere ca județele Harghita și Covasna, împreună cu o parte dintre localitățile din Mureș, să formeze o singură unitate administrativă, sub numele de Ținutul Secuiesc. Ideea este susținută și de președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, care invocă exemplul județelor Ialomița și Călărași, ale căror conduceri și-au exprimat deja intenția de a se uni.

Șeful CJ Covasna vrea unirea cu Harghita și Mureș

Într-un videoclip publicat pe Facebook, președintele CJ Covasna a transmis că cele 149 de unități administrativ-teritoriale pe care le consideră parte a Ținutului Secuiesc ar trebui să fie reunite într-o singură structură administrativă, fie sub forma unui județ, fie a unei regiuni.

„Ținutul Secuiesc este o singură comunitate. Sorin Grindeanu anunța zilele trecute cu mare bucurie că Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară. Dacă acest lucru este permis în sud, atunci și noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit”, a declarat Tamás Sándor.

Acesta susține că a discutat deja cu reprezentanții celorlalte două județe și că solicitarea nu este doar o inițiativă personală, ci exprimă dorința comunității pe care o reprezintă.

„Am discutat deja cu colegii din celelalte două județe. Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci dorința întregii noastre comunități. Acum Bucureștiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură. Dacă Ialomița și Călărași pot, atunci și județele din Ținutul Secuiesc pot”, a mai spus președintele CJ Covasna.

Un partid maghiar cere înființarea Ținutului Secuiesc

Alianța Maghiară din Transilvania (AMT) a anunțat că susține reorganizarea voluntară a localităților din Ținutul Secuiesc, în contextul reformei administrative pregătite la nivel național. Formațiunea propune ca județele Harghita și Covasna, alături de localitățile din zona istorică Marosszék, aflate în prezent în județul Mureș, să fie reunite într-o singură unitate administrativă.

Potrivit partidului, un proiect de hotărâre a fost înaintat Consiliului Județean Harghita pentru începerea demersurilor. Acesta prevede consultări cu autoritățile din Covasna și Mureș, precum și cu reprezentanții localităților vizate, pentru a stabili în ce condiții ar putea avea loc o asemenea reorganizare.

AMT susține că reforma administrativă trebuie să țină cont nu doar de numărul de locuitori și de cheltuielile administrațiilor locale, ci și de regiunile istorice, de tradițiile comunităților și de legăturile economice și sociale dintre localități.

„Poziția noastră este clară: reorganizarea teritorială poate avea loc numai pe bază voluntară, cu consimțământul exprimat de populația afectată printr-un referendum local”, a transmis formațiunea.

Partidul spune că obiectivul său este ca înființarea unei unități administrative a Ținutului Secuiesc și solicitarea de autodeterminare să fie discutate oficial în cadrul reformei administrativ-teritoriale.

Deocamdată, propunerea nu reprezintă o decizie de modificare a granițelor județelor. Pentru o asemenea schimbare ar fi necesare consultarea populației și adoptarea unei legi în Parlament.

UDMR pregătește propriul plan de reorganizare și respinge dispariția județelor cu majoritate maghiară

Discuțiile au loc în condițiile în care mai multe variante de reorganizare administrativă sunt analizate la nivel politic. Una dintre propunerile prezentate în spațiul public ar reduce numărul județelor din România de la 41 la 15, folosind ca punct de plecare organizarea actuală a curților de apel.

Potrivit publicației maghiare Magyar Nemzet, într-un asemenea scenariu, Harghita ar urma să fie comasată cu Mureș, iar Covasna cu Brașov. Cele două județe cu populație majoritar maghiară și-ar pierde astfel statutul de unități administrative distincte.

O altă variantă discutată presupune reorganizarea țării în opt mari unități administrative, cu păstrarea separată a județelor Harghita și Covasna.

UDMR se opune unei reforme care ar duce la reducerea ponderii populației maghiare în noile județe. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor lucrează la un plan propriu, cu 16 județe, ale cărui detalii nu au fost încă prezentate public. Liderii UDMR susțin că reorganizarea trebuie să respecte particularitățile istorice, geografice și etnice ale regiunilor și că modificarea granițelor administrative nu poate fi făcută fără consultarea comunităților locale.

„Harghita, Covasna și Mureș trebuie să fie un singur județ, dar și acest lucru ar trebui decis prin referendum”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit publicației maghiare citate.

UDMR a avertizat inclusiv că ar putea susține o moțiune de cenzură dacă Guvernul ar încerca să adopte reforma prin angajarea răspunderii, fără o dezbatere parlamentară.

Ialomița și Călărași au anuntat deja că vor să se unească

Propunerea privind Ținutul Secuiesc vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la Antena 3 CNN, că șefii consiliilor județene Ialomița și Călărași i-au comunicat intenția de a uni cele două județe, fără să mai aștepte finalizarea reformei administrative.

„Astăzi am fost sunat de doi președinți de CJ din sudul țării, de la Ialomița, Marian Pavel, și Călărași, Vasile Iliuță, care mi-au spus că ei doi au vorbit și nu mai stau după ce facem noi și vor să se unească. Sunt două județe mici, de 200 și ceva de mii de locuitori, care nu fac față la ce se întâmplă acum”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 11 noiembrie.

Liderul PSD a explicat că reorganizarea administrativă ar trebui să reducă cheltuielile statului și să ajute localitățile care nu dispun de suficiente resurse pentru a se susține financiar. El a precizat însă că scenariul reducerii numărului de județe la 15 nu fusese discutat și aprobat în partid.

Reforma administrativă ar putea schimba radical harta României

Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD vizează, într-o primă etapă, comasarea localităților mici, care au dificultăți în a-și acoperi cheltuielile de funcționare. În România există 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori, considerate prioritare pentru reorganizare.

Pentru a încuraja unirea voluntară a comunelor, autoritățile au luat în calcul inclusiv reducerea impozitelor locale cu până la 50% și acordarea unor fonduri suplimentare pentru investiții.

Reforma ar putea fi extinsă ulterior și la nivelul județelor. PSD analizează mai multe scenarii, însă nu există deocamdată o variantă finală a noii hărți administrative a României.

Conducerea social-democrată și-a propus ca prima etapă a reorganizării să fie încheiată înaintea alegerilor locale din 2028, astfel încât noile structuri administrative să poată funcționa odată cu următorul mandat al autorităților locale.