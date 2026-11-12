Primele județe care s-ar putea uni, la 45 de ani de la separare. Șeful CJ Ialomița: „Călărași a apărut abia în ‘81”

Președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel. Sursă foto: Facebook

Județele Ialomița și Călărași ar putea fi unite într-o singură unitate administrativ-teritorială. Președintele Consiliului Județean (CJ) Ialomița, Marian Pavel, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că a discutat deja despre această posibilitate cu președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. El a mai adăugat însă că discuțiile sunt mai vechi.

„Cred că ăsta e cel mai puțin important lucru (n.red despre cum se va numi județul). Vorbea președintele Grindeanu de reforma din '68, probabil că știți că '68 exista un singur județ, județul Ialomița. Abia în ianuarie '81 s-a înființat județul Călărași. Ialomița și Călărași sunt două județe preponderent agrare, cu un sol extraordinar de bun și cu investiții în zona asta și în zonele conexe. Aceste discuții pe care le-am avut cu Vasile Iliuță sunt mai vechi, nu de acum, dar pe cetățean îl interesează în primul rând nivelul de trai, investițiile pe care le facem noi și ceea ce facem noi în infrastructură și rutieră”, a declarat Marian Pavel.

Întrebat cine va renunța la mandat în acest caz, Marian Pavel a răspuns că:

„Nu voi da o știre de genul acesta și nu este important cine renunță la mandat. În 2028 amândoi renunțăm la mandat. Eu nu vin cu mandatul de acasă. Candidez, dacă mai câștig e bine, dacă nu, nu. La fel și colegul meu, Vasile Iliuță. Dacă dumneavoastră întrebați cine o să candideze în 2028, nu știu să vă spun la ora actuală, că nici nu am discutat aspectul ăsta. Noi am discutat ce e real, despre realitatea pe care o avem astăzi, despre faptul că județul Ialomița este un județ de 260.000 de locuitori, Călărașul de 290.000”, a mai adăugat el.

De asemenea, întrebat dacă cele două județe ar putea fuziona și cu alte unități administrativ-teritoriale, Marian Pavel a precizat că:

„Noi am discutat despre lucrul ăsta deocamdată. Despre faptul că ne dorim să facem o fuziune între Ialomița și Călărași.

Să vă spun de ce vrem lucrul ăsta. Toate proiectele de investiții, vorbim de infrastructură rutieră, de sănătate, de educație, au fost și sunt finanțate prin proiecte din fonduri europene sau guvernamentale.

Dacă până acum contribuția noastră era de 2, 3, 5%, cu siguranță nu va mai fi așa și ne este greu astăzi să ducem cofinanțările pe care le aveam pentru proiectele în derulare”, a încheiat Marian Pavel, președintele CJ Ialomița.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care PSD lucrează la un proiect amplu de reorganizare a administrației locale, care ar putea schimba atât statutul unor orașe, cât și actualele granițe ale județelor.