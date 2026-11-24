Avertisment al ambasadei americane: Călătoria în SUA, pentru a naște un copil care să obțină cetățenia americană, „constituie un abuz”

1 minut de citit Publicat la 14:38 24 Noi 2026 Modificat la 14:38 24 Noi 2026

Ambasada SUA la București avertizează că „titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se revoce viza”. Foto: Inquam Photos

Ambasada Statelor Unite în România a avertizat marți că utilizarea vizei de turist în SUA în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină automat cetățenia americană, constituie „un abuz”.

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize. Titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se revoce viza și să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a ambasadei.

„Călătoriile în baza unei vize americane cu scopul nașterii nu sunt permise”, se mai arată în postarea ambasadei SUA.

Conform Departamentului de Stat al SUA, străinii care doresc să călătorească în Statele Unite în scop turistic au nevoie de o viză de tip B2 sau B1/B2. Această viză trebuie să fie inserată apoi în pașaportul călătorului.

Vizele B1 sunt eliberate, în general, pentru călătorii de afaceri, iar vizele B2 sunt eliberate, în general, pentru turism, vizite familiale sau îngrijiri medicale.

„Călătoriile de agremente sau în scop turistic pot include o vizită de scurtă durată pentru petrecerea unei vacanţe, vizitarea rudelor şi a prietenilor, ori pentru efectuarea unui tratament medicale”, conform Departamentului de Stat.

De asemenea, guvernul SUA a introdus un program de garanții financiare pentru vize, care impune anumitor solicitanți de vize din anumite țări să depună o garanție financiară rambursabilă (cuprinsă între 5.000 și 15.000 USD), drept condiție pentru intrare, informează ambasada SUA.