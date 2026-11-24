1 minut de citit Publicat la 14:31 24 Noi 2026 Modificat la 14:31 24 Noi 2026

Armata Ucrainei neagă rapoartele despre o nouă operațiune în regiunea Kursk din Rusia. Foto: Facebook/Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei

Armata Ucrainei a respins luni informațiile apărute pe rețelele sociale despre o nouă operațiune transfrontalieră în regiunea rusă Kursk și despre cucerirea unui sat. Corpul 8 de Asalt Aerian al Ucrainei a declarat că aceste informații se bazează pe o interpretare greșită a unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) și a avertizat că "victoriile inventate creează așteptări false", scrie Kyiv Post.

Corpul 8 de Asalt Aerian al Ucrainei a dezmințit luni zvonurile potrivit cărora forțele ucrainene ar fi relansat o operațiune transfrontalieră în regiunea rusă Kursk. Anterior, mai multe rețele sociale și publicații relataseră că unități ale corpului ar fi trecut granița și ar fi ocupat o localitate.

Utilizatorii rețelelor sociale au comparat situația cu incursiunea ucraineană din august 2024 în regiunea Kursk. Atunci, forțele Kievului au cucerit peste 1.000 de kilometri pătrați și zeci de localități, înainte de a se retrage din cea mai mare parte a regiunii până în martie 2025.

Într-o postare pe Facebook și Telegram, Corpul 8 a explicat că informațiile citau analiza publicată duminică de ISW. Corpul subliniază însă că ISW nu a găsit niciun indiciu că Ucraina și-ar fi reluat operațiunea în Kursk și nicio dovadă că s-ar fi schimbat controlul asupra vreunui teritoriu.

"Luptele de-a lungul graniței din regiunea Sumî continuă în fiecare zi. Cel mai probabil, cineva a interpretat greșit informațiile despre îmbunătățirea poziției tactice pe un sector al frontului", a transmis corpul.

Potrivit aceleiași surse, o poziție tactică mai bună pe un sector al frontului nu înseamnă o "nouă operațiune" sau o "ofensivă" în zona de responsabilitate a corpului, pe direcția Slobojanska de Nord.

Corpul a precizat că nu comentează mișcările de trupe care ar putea fi exploatate de forțele ruse. Orice informare despre operațiunile militare se limitează la ce este necesar pentru siguranța oamenilor.

Militarii ucraineni au avertizat că anunțurile zgomotoase despre "victorii" făcute de canale anonime, pot fi la fel de dăunătoare ca o "trădare" deliberată. Asemenea informații creează așteptări nejustificate, care se pot încheia cu dezamăgire.

"Avem suficiente rezultate reale pe câmpul de luptă ca să nu inventăm operațiuni care nu există", a transmis corpul.

Corpul a amintit că singurele surse oficiale de informații sunt comandanții superiori, comandantul-șef al Forțelor Armate, Statul Major General și comandanții Grupării de Forțe Nord și ai Corpului 8. Informațiile din orice altă sursă trebuie tratate drept zvonuri și verificate în surse oficiale, a mai precizat Corpul 8 de Asalt Aerian al Ucrainei.