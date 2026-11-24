România este al doilea mare beneficiar net al banilor din bugetul Uniunii Europene. Ce țară este cel mai mare contribuitor

1 minut de citit Publicat la 12:50 24 Noi 2026 Modificat la 12:57 24 Noi 2026

În 2025, România a fost al doilea cel mai mare beneficiar net al banilor din bugetul UE, după Polonia. Foto: Getty Images

Țara cu statutul de cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene, anul trecut, este Germania. Această țară a plătit la bugetul UE cu aproape 15 miliarde de euro mai mult decât a primit, arată un studiu realizat de Institutul Economic German (IW), consultat marți de Reuters.

Potrivit documentului, contribuția netă a Germaniei în 2025 a fost cu 1,8 miliarde de euro mai mare decât în 2024, când s-a situat la 13,1 miliarde de euro. Această creștere s-a produs, în principal, pe seama unei majorări a bugetului total al UE.

Pe locul al doilea s-a situat Franța, cu o contribuție netă de aproximativ 5,4 miliarde de euro, iar pe locul trei, Italia, cu 3,3 miliarde de euro.

Polonia a fost cel mai mare beneficiar net, cu 6,7 miliarde de euro, urmată de România, cu 5,9 miliarde de euro, a precizat Institutul Economic German.

Cum arată situația contribuției pe locuitor la nivelul statelor UE

Raportat la numărul de locuitori, Olanda a fost cel mai mare contributor net, cu 179 de euro pe cap de locuitor, fiind urmată îndeaproape de Germania, cu 178 de euro.

În raport cu venitul național brut, Germania rămâne statul care contribuie cel mai mult, cu o pondere de 0,32%. Este urmată de Olanda (0,28%) şi Suedia (0,21%).

Uniunea Europeană a intrat într-o etapă decisivă a negocierilor privind bugetul său pentru perioada 2028-2034. Parlamentul European şi-a adoptat poziția în luna aprilie, în timp ce Consiliul European nu a ajuns încă la un consens în această privință.

Șefii de stat și de guvern din UE participă joi şi vineri la un summit special, pentru a discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034.