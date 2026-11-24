Reprezentanții industriei farmaceutice atrag atenția că deciziile privind accesul la inovație trebuie să se bazaze pe dovezi științifice. Foto: Getty Images

România este printre ultimele țări, din păcate, din toată Uniunea Europeană, la vaccinare, dar și la participarea la programele importante de screening. Prevenția poate salva vieți, dar miturile și dezinformarea îi țin pe oameni departe de aceste soluții. Cum poate deveni prevenția o prioritate reală în sistemul medical și ce trebuie schimbat pentru ca românii să ajungă mai ușor la serviciile medicale preventive? Sunt întrebări la care caută răspunsuri specialiștii și reprezentanții autorităților la conferința „Prevenția, prioritate obligatorie pe drumul spre o viață sănătoasă”, organizată de Antena 3 CNN.

Accesul la vaccinuri și actualizarea constantă a listei celor compensate sunt esențiale pentru ca prevenția să devină o practică obișnuită, nu o excepție. Reprezentanții industriei farmaceutice atrag atenția că deciziile privind accesul la inovație trebuie să se bazaze pe dovezi științifice și să fie comunicate transparent.

„În primul și în primul rând, lista de rambursare a vaccinurilor să nu mai fie breaking news. Domnul ministru a venit astăzi cu breaking news, că va avea o listă de medicamente. Eu aș vrea ca lista de vaccinuri să nu mai fie breaking news de acum încolo, ci să fie un lucru normal, o normalitate care să se întâmple de fiecare dată când există progres științific în acest domeniu. Pentru că asta va crea încredere și va asigura, bineînțeles, accesul la inovație, pe baza dovezilor științifice”, a declarat Livia Stan, Policy & Market Access Director MSD România.

Un alt aspect important în construirea politicilor de prevenție este colectarea și analiza datelor. Acestea ar trebui să arate nu doar câte activități au fost desfășurate, ci și ce rezultate concrete au produs măsurile adoptate și unde este nevoie de intervenții suplimentare.

Livia Stan a subliniat și importanța implicării instituțiilor care generează și centralizează date relevante pentru sistemul de sănătate, astfel încât deciziile să poată fi adaptate nevoilor reale ale populației.

„Am și o solicitare. Dacă vin la dumneavoastră în platou, vă laud că faceți astfel de emisiuni, în care aduceți atât de mulți oameni extraordinari, care transmit mesaje atât de clare și coerente, dar întotdeauna am și sugestii: să nu mai lipsească generatorii de date din aceste discuții. Datele trebuie să măsoare rezultatele, nu doar activitatea.

Salut colaborarea dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și INSP. Prin platforma de sănătate se vor strânge date, iar acestea vor fi folosite de INSP într-un mod mult mai concret și vor crea bazele pentru noi politici de sănătate. Cred că trebuie să avem, în fiecare an, date clare despre numărul de persoane unice vaccinate, pe categorii de risc și pe județe, pentru a putea face această legătură între politica de sănătate și locurile în care trebuie cu adevărat să intervenim”, a concluzionat Livia Stan.