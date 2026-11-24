Peter Magyar a ajuns în prima sa vizită în Ucraina. El s-a întâlnit cu Zelenski în regiunea ucraineană cu minoritate maghiară

1 minut de citit Publicat la 16:53 24 Noi 2026 Modificat la 16:53 24 Noi 2026

Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, s-a întâlnit pentru discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Transcarpatia, în vestul țării. Acolo, liderul de la Budapesta va avea întâlniri și cu lideri ai comunității maghiare din regiunea ucraineană, relatează Euronews.

Magyar a anunțat că șefa diplomației sale, Anita Orban, urmează să-l acompanieze în Transcarpatia. Regiunea se află la granița Ungaria-Ucraina și are o importantă minoritate maghiară.

Întâlnirea între liderul ungar și cel ucrainean are loc la puțin timp după un recent atac cu dronă la Mukacevo.

???? Zelensky met with Magyar in Zakarpattia https://t.co/tQGabkGRse — MAKS 26 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) November 24, 2026

Pe lângă discuțiile politice între cei doi lideri, vizita din Transcarpatia s-ar putea desfășura în trei orașe și ar include și evenimente culturale.

Peter Magyar deja a schimbat puternic politica externă ungară din perioada Orban, recunoscând Rusia ca fiind agresorul în războiul din Ucraina. Prim-ministrul ungar încă nu vreau să autorizeze, însă, ajutor militar pentru Ucraina.

Problema de securitate

Securitatea reprezintă un motiv de îngrijorare: la jumătatea lunii noiembrie, un atac cu drone a vizat zona din jurul orașului Mukacevo (Munkacs în maghiară - n. red.), unul dintre principalele orașe ale regiunii.

Citând administrația militară regională, site-ul de știri ungar Karpatalja.ma i-a avertizat pe locuitori că ar putea fi introduse restricții de circulație în mai multe zone pe durata vizitei.

Magyar și Zelenski s-au mai întâlnit la summituri ale UE și NATO. Cu toate acestea, Ungaria condiționase organizarea unei întâlniri bilaterale de îndeplinirea de către Ucraina a cererilor sale privind drepturile minorității maghiare.

Magyar a sugerat că întâlnirea va avea loc în curând, într-un discurs susținut luni în parlamentul ungar. El a acuzat guvernul predecesorului său, Viktor Orban, că a desfășurat o campanie electorală de „incitare la ură” împotriva Ucrainei și a președintelui acesteia.

Magyar a declarat că guvernul său îi va apăra pe maghiarii din Transcarpatia și va sprijini poporul ucrainean supus atacurilor, chiar dacă Rusia se opune.

El a spus că le va transmite maghiarilor din Transcarpatia mesajul Ungariei, amintind că aceștia suferă de aproape cinci ani, trăind în frică și îndurând ierni geroase de când Rusia a invadat Ucraina.

Magyar a insistat că Rusia este agresorul, iar Ucraina și poporul ucrainean sunt victimele. El a adăugat că Ungaria va continua să sprijine Ucraina, însă nu prin trimiterea de arme sau trupe, ci prin ajutor umanitar și susținere diplomatică.