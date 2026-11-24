România îşi consolidează cooperarea cu Turcia pentru apărare în Marea Neagră. MAI: Turcia e principalul partener comercial din afara UE

2 minute de citit Publicat la 16:38 24 Noi 2026 Modificat la 16:38 24 Noi 2026

România îşi consolidează cooperarea cu Turcia pentru apărare în Marea Neagră. Sursa foto: MAI

Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Interne, s-a întâlnit, marţi, cu ambasadorul Turciei la București, Özgür Kıvanç Altan, pentru a discuta despre întărirea apărării în Marea Neagră, dar şi despre accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România. MAI a anunţat că Marian Neacșu a apreciat rolul activ al Turciei în promovarea dialogului și identificarea soluțiilor pentru siguranța navigației comerciale, prevenirea incidentelor și protejarea vieților omenești.

Viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Interne, a avut marți, 24 noiembrie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la București, E.S. Özgür Kıvanç Altan.

Discuțiile s-au concentrat asupra cooperării în domeniul afacerilor interne, situației de securitate din regiunea Mării Negre și consolidării colaborării dintre structurile operative ale celor două state, în contextul Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia.

Cei doi oficiali au evidențiat relațiile de prietenie și cooperare dintre România și Turcia, precum și contribuția Parteneriatului Strategic, lansat în urmă cu 15 ani, la dezvoltarea dialogului bilateral. Ministrul Marian Neacșu a subliniat importanța relației cu Turcia, aliat esențial în cadrul NATO și partener important pentru stabilitatea și siguranța regională, potrivit sursei amintite.

A fost evidențiată și dimensiunea economică a relației bilaterale, Turcia fiind principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și prima destinație a exporturilor românești către piețele extracomunitare.

Despre securitatea în Marea Neagră

Un subiect important al întrevederii l-a reprezentat situația de securitate din regiunea Mării Negre, zonă de interes strategic major pentru ambele state. În actualul context regional, ministrul Marian Neacșu a apreciat rolul activ al Turciei în promovarea dialogului și identificarea soluțiilor pentru siguranța navigației comerciale, prevenirea incidentelor și protejarea vieților omenești.

În domeniul afacerilor interne, cei doi oficiali au apreciat rezultatele cooperării dintre structurile celor două ministere, atât la nivel strategic, cât și operațional. Au fost evidențiate colaborarea polițienească, cooperarea în gestionarea situațiilor de urgență, precum și relațiile dintre Jandarmeriile și Polițiile de Frontieră ale României și Turciei.

O atenție deosebită a fost acordată activităților comune de pregătire profesională, schimburilor de experiență și de bune practici, care contribuie la îmbunătățirea coordonării și a capacității structurilor celor două state de a răspunde eficient provocărilor comune.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și aspecte privind accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România. Ministrul Marian Neacșu a prezentat demersurile de modernizare și digitalizare a procedurilor administrative, inclusiv introducerea, în august 2026, a platformei WorkInRomania.

La rândul său, ambasadorul Özgür Kıvanç Altan a exprimat aprecierea părții turce pentru profesionalismul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și pentru cooperarea cu Ambasada Republicii Turcia și instituțiile turce de resort. Ambasadorul a evidențiat deschiderea și disponibilitatea ambelor părți pentru identificarea unor soluții concrete în domeniile de interes comun.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul de a menține un dialog permanent și de a continua dezvoltarea cooperării bilaterale, cu accent pe colaborarea operațională și gestionarea provocărilor comune din regiunea Mării Negre, se mai arată în comunicatul MAI.