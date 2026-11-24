Mihai Fifor, deputat PSD. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Mihai Fifor consideră că "amploarea" reformei administrativ-teritoriale îi obligă pe cei care o vor face la respectarea unui principiu fundamental - "nu putem decide viitorul comunităţilor fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele".

"România nu mai are timp de conflicte sterile, de orgolii şi de experimente politice. Are nevoie de viziune, de decizii fundamentale şi, mai ales, de responsabilitate. PSD şi-a asumat un proiect de ţară, poate cel mai important din ultimii 36 de ani: reforma administrativ-teritorială a României. România de astăzi nu mai este România anului 1968. Demografia s-a schimbat profund, economia s-a restructurat, unele comunităţi au prosperat, altele s-au depopulat. Arhitectura administrativă a rămas însă, în esenţă, aceeaşi. Discutăm, aşadar, despre un proiect care depăşeşte durata unui mandat sau interesele unui partid şi care va defini modul în care funcţionează statul român în următoarele decenii. Tocmai amploarea reformei ne obligă la respectarea unui principiu fundamental: nu putem decide viitorul comunităţilor fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele", a scris Fifor, marţi, pe Facebook.

El a adăugat că cetăţenii trebuie să participe la configurarea viitoarelor structuri administrative locale, iar aleşii lor să construiască împreună cu aceştia soluţii adaptate realităţilor din teren.

"Acestea vor fi ulterior integrate într-o nouă arhitectură administrativă naţională. Harta nu este punctul de plecare al reformei. Este rezultatul ei. Iar PSD a făcut deja paşi concreţi. Am prezentat şase criterii fundamentale: populaţie şi demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate şi servicii publice locale. De aceea, discuţia despre pragul de 2.500 sau 3.000 de locuitori nu poate substitui o analiză complexă. O comună izolată nu poate fi evaluată identic cu una aflată lângă un mare centru urban. Am gândit un proces în două etape: unirea voluntară a localităţilor mici, pentru care Ministerul Dezvoltării a pus deja în consultare proiectul de ordonanţă, urmată de reorganizarea unitară la nivel naţional. Vor exista opinii diferite, scenarii alternative şi controverse. Este firesc. O asemenea reformă are nevoie de expertiză, dezbatere şi consens, nu de decizii impuse. Miza, la sfârşitul zilei, nu este să avem mai puţine primării pe hârtie, ci să reducem decalajele de dezvoltare dintre comunităţi, să asigurăm accesul cetăţenilor la servicii publice de calitate şi să creăm capacitatea administrativă şi economică necesară unor investiţii consistente", a menţionat acesta.

Mihai Fifor a precizat că România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi, are nevoie de un stat care funcţionează mai bine.

"Aceasta este responsabilitatea pe care PSD şi-o asumă", a subliniat deputatul social-democrat.