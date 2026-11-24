Fiecare contact cu sistemul medical ar trebui folosit pentru identificarea riscurilor și îndrumarea pacienților către măsurile potrivite de prevenție. Foto: Getty Images

România este printre ultimele țări din UE la vaccinare și participare la programele de screening. Prevenția poate salva vieți, dar miturile și dezinformarea îi țin pe oameni departe de soluții. Cum poate deveni prevenția o prioritate reală în sistemul medical? Ce trebuie schimbat pentru ca românii să ajungă mai ușor la aceste servicii medicale? Aflăm din concluziile conferinței „Prevenția, prioritate obligatorie pe drumul spre o viață sănătoasă”, organizată de Antena 3 CNN.

În ultimii ani, România a făcut pași importanți în consolidarea prevenției. Există consultații preventive decontate și vaccinuri gratuite, însă accesul la aceste servicii trebuie simplificat, astfel încât oamenii să poată beneficia mai ușor de ele.

„În ultimii ani, România a făcut niște progrese importante în ceea ce privește consolidarea prevenției. Într-adevăr, există consultații preventive care sunt decontate, vaccinurile sunt gratuite. Cred că acum este important să facem prevenția cât mai simplă și cât mai accesibilă, cât mai aproape de oameni, pentru că prevenția nu ar trebui privită ca o destinație către care persoana sănătoasă să se îndrepte în sistemul de sănătate, ci ar trebui să o ghideze pe tot parcursul vieții, de la anii copilăriei până la maturitate”, a declarat Raluca Sîmbotin, lider al Grupului Vaccinuri – ARPIM.

Chiar dacă informațiile despre importanța prevenției și a vaccinării ajung la tot mai mulți oameni, barierele de acces continuă să existe. De aceea, fiecare contact cu sistemul medical ar trebui folosit pentru identificarea riscurilor și îndrumarea pacienților către măsurile potrivite de prevenție.

„Există și persoane care sunt informate, care au primit toate acele informații de la medicii specialiști cu privire la importanța prevenției și a vaccinării, dar vedem că în continuare există anumite bariere. Cred că este important să dăm la o parte toate aceste bariere. Fiecare interacțiune pe care un om sănătos o are cu sistemul de sănătate sau pe care o are un pacient cronic ar trebui să fie o oportunitate de prevenție, pentru a identifica dacă există un risc și a-l corecta”, a mai spus Raluca Sîmbotin.

La rândul lor, reprezentanții pacienților atrag atenția că România are deja programe de prevenție primară și secundară, de la vaccinare până la screening, însă oamenii trebuie să știe că pot beneficia de ele și cum pot ajunge la aceste servicii.

„S-a discutat despre faptul că există aceste programe de prevenție, fie că vorbim despre prevenția primară, fie despre cea secundară. Vorbim despre programe de vaccinare care pot stopa apariția anumitor patologii, fie că ne referim la oncologie, fie la gripă, prin vaccinarea antigripală, dar și despre programele de screening. Știm cu toții că acestea se adresează, în general, populației sănătoase, dar pot permite diagnosticarea în faze incipiente. Astfel, traseul pacientului și calitatea vieții pot fi mai bune, cu riscuri mai mici și cu șanse mai mari de îmbunătățire a stării de sănătate”, a explicat Radu Gănescu, președintele COPAC.

Accesul la prevenție depinde însă și de informarea oamenilor. Aceștia trebuie să recunoască simptomele, să se adreseze medicului și să solicite serviciile preventive atunci când au nevoie, inclusiv vaccinarea antigripală în sezonul rece. În același timp, protejarea persoanelor vulnerabile, precum copiii și vârstnicii, trebuie să rămână o prioritate.

„Trebuie să știm că avem aceste programe și că orice cetățean poate beneficia de ele, fie prin medicul de familie, fie printr-o trimitere la medicul specialist. Trebuie să învățăm că, dacă avem simptome, să mergem la medic. Trebuie să știm să cerem, atunci când este nevoie, de exemplu, dacă vorbim despre sezonul gripal, vaccinarea antigripală.

Trebuie să îi protejăm pe cei care sunt alături de noi. Și aici vorbim despre copii, care sunt grupuri vulnerabile, și despre persoanele în vârstă, care sunt expuse unor riscuri. Cred că ceea ce s-a concluzionat aici este că trebuie să găsim soluții pentru ca, după ce avem aceste programe implementate, circuitul să fie mai facil, mai simplu și mai accesibil pentru orice cetățean”, a concluzionat Radu Gănescu.