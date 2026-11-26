Trump spune că „și-ar dori” ca Putin să „înceteze toate agresiunile militare împotriva Europei”: „Cred că există o posibilitate reală”

1 minut de citit Publicat la 18:44 26 Noi 2026 Modificat la 18:44 26 Noi 2026

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Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a spus recent lui Vladimir Putin că i-ar plăcea ca acesta să „pună capăt oricărei agresiuni militare” în Europa, ca prim pas spre pacea în Ucraina, relatează AFP, citată de Agerpres.

„În timpul discuţiilor mele în China cu preşedintele Vladimir Putin al Rusiei, am petrecut mult timp vorbind despre faptul că mi-ar plăcea să-l văd pe preşedintele Putin punând capăt oricărei agresiuni militare împotriva teritoriilor de-a lungul Europei, în speranţa ca un acord să se poată încheia între Rusia şi Ucraina, şi asta cât mai repede”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa, Truth Social.

„Cred într-adevăr că există o posibilitate reală”, a adăugat el.

Acest mesaj nu precizează despre ce teritorii europene este vorba şi dacă este vorba despre Ucraina, mai scrie AFP. Mesajul vine în timp ce ţările europene îşi manifestă îngrijorarea faţă de ceea ce consideră a fi provocări ruseşti, după prăbuşirea în special a trei rachete de croazieră ruseşti în Polonia.

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit săptămâna trecută în China, în cadrul unui summit organizat de Xi Jinping.

Preşedintele american a adăugat în mesajul său că l-a informat, anterior, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe care l-a primit în Florida, despre discuţiile pe care le-a purtat cu liderul rus.

Donald Trump şi Mark Rutte au făcut apel miercuri la Rusia „să nu extindă războiul” în Ucraina, într-o declaraţie comună publicată după întâlnirea lor.

Trump trimite de luni de zile semnale contradictorii pe acest subiect, iar întâlnirea plină de pompă organizată săptămâna trecută în China cu Vladimir Putin a fost extrem de criticată, atât de aliaţii europeni ai Ucrainei, cât şi de opoziţia democrată de la Washington.

El a mai spus că liderul rus, în care a spus că vede „un prieten”, ar dori ca războiul să se încheie prin „mijloace diplomatice”, deşi Kremlinul nu şi-a schimbat deloc cerinţele cu privire la Ucraina.