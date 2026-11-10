Nicușor Dan îi ia apărarea lui Ciprian Ciucu în scandalul protestului AUR de sâmbătă: „Pare că Primăria are dreptate în cazul acesta”

1 minut de citit Publicat la 20:19 10 Noi 2026 Modificat la 20:29 10 Noi 2026

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu (S) și Președintele României, Nicușor Dan (D). Colaj foto: Agerpres / Captură video Antena 3 CNN

Președintele României, Nicușor Dan, i-a luat apărarea, marți, primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, care nu a avizat protestul AUR de sâmbătă. El a spus, într-o conferință de presă amplă, că „pare că Primăria are dreptate în cazul acesta”. „Nu poate să vină cineva să își asume că vor fi 50 de persoane la o manifestație și, în același timp, să facă o mobilizare mare pe rețelele sociale”, a spus el.

„Când am fost primar, am avizat 5.000 de proteste, inclusiv vreo 100 împotriva mea. Au fost însă câteva pe care le-am respins în situațiile în care, conform legii, erau două manifestații în același loc sau alte situații de acest gen. Tot timpul am încercat să găsim o soluție alternativă.

Din ce am citit în presă, pare că Primăria are dreptate în cazul acesta. Nu poate să vină cineva să își asume că vor fi 50 de persoane la o manifestație și, în același timp, să facă o mobilizare mare pe rețelele sociale. Deci trebuie să existe o concordanță.

Bineînțeles, trebuie să existe mereu un dialog, pentru că avem deja foarte multe tensiuni în societate și nu trebuie să provocăm altele noi”, a spus Nicușor Dan.

Primăria Capitalei a respins, luni, solicitarea de autorizare a mitingului organizat de AUR pentru 14 noiembrie, în București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la protestul anunțat de partidul condus de George Simion și-ar fi anunțat participarea și reprezentanți ai partidului german Alternativa pentru Germania (AfD). Organizatorii ar fi intenționat să aducă la București reprezentanți din 45 de țări. Nu se știe însă dacă a acceptat invitația și președinta AfD, Alice Weidel, care a avut recent un mesaj jignitor la adresa românilor din Germania.

Jandarmeria a anunțat că susține dreptul la protest pașnic, însă avertizează asupra unor riscuri de securitate legate deoarece, în aceeași zi, aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge în centrul Capitalei pentru meciul România-Polonia de pe Arena Națională.

Ulterior, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că susținătorii lui Călin Georgescu au depus o nouă cerere de autorizare pentru protestul de sâmbătă. Întrebat dacă oamenii vor ieși în stradă chiar și fără aviz, Peiu a sugerat că nimeni nu poate opri un popor să își exprime nemulțumirea.

El a respins și avertismentele Jandarmeriei privind posibile violențe, pe care le consideră „din sfera ridicolului”.