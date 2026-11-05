Zi de grevă generală în Franța: Peste 500.000 de oameni sunt așteptați la proteste. S-au raportat deja incidente și arestări la Paris

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Sindicatele au convocat o grevă națională despre care se estimează că va cuprinde angajați din spitale, controlori de trafic aerian, lucrători poștali, profesori și angajați din sectorul feroviar.

Ultimele luni ale președintelui Emmanuel Macron la conducerea țării continuă să fie marcate de crize interne, potrivit The Guardian. Elevilor de liceu care protestează față de condițiile precare de predare li s-au alăturat angajați care participă la proteste săptămânale împotriva creșterii costului vieții. Între timp, guvernul întâmpină dificultăți în încercarea de a adopta un buget de austeritate într-un parlament divizat, în condițiile în care datoria publică se apropie de 120% din PIB.

Înaintea acțiunilor de grevă de joi, cele mai importante patru sindicate feroviare din Franța au declarat că reducerile bugetare propuse de guvern vor „agrava sărăcia, vor reduce drastic protecția socială, vor îngheța salariile angajaților din sectorul public și vor seca investițiile necesare măsurilor de protecție a mediului”.

Pe fondul reluării protestelor axate pe costul vieții, reducerile cheltuielilor publice și problemele sistemului de învățământ, candidata de extremă dreapta și antiimigrație Marine Le Pen înregistrează scoruri ridicate în sondajele pentru alegerile prezidențiale din 2027, în care ar urma să fie ales succesorul lui Macron, primăvara viitoare.

Elevii de liceu au continuat să blocheze școlile, protestând față de clasele supraaglomerate și clădirile aflate într-o stare avansată de degradare. Aceștia au declarat că măsurile propuse de guvern – limitarea numărului de elevi în anumite clase și acordarea de împrumuturi autorităților regionale pentru repararea școlilor – nu sunt suficiente.

Studenții universitari s-au alăturat protestelor, blocând accesul în unele facultăți.

Sindicate din întregul spectru politic s-au alăturat apelului la grevă împotriva creșterii costului vieții. De asemenea, sindicatele profesorilor din școlile private au decis să participe la greve, alături de cadrele didactice din învățământul de stat.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au protestat împotriva a ceea ce au descris drept o prezență excesivă a forțelor de ordine și o încercare „autoritară” a executivului condus de Macron de a restrânge dreptul la demonstrații.

Liga Franceză pentru Drepturile Omului a declarat că există o „derivă autoritară” menită să înăbușe „orice voce disidentă”, în condițiile în care guvernul a mobilizat efective importante ale forțelor de ordine, iar autoritățile au impus restricții privind organizarea manifestațiilor în centrele orașelor, precum și restricții de circulație pe timpul nopții în anumite zone.

Sophie Binet, lidera sindicatului de stânga CGT, a declarat:

„Trăim o perioadă extrem de gravă, marcată de o derivă autoritară foarte periculoasă din partea guvernului.”

Aceasta a criticat deciziile autorităților din orașe precum Rennes, Toulouse și Lyon de a îndepărta manifestațiile din centrele orașelor.

Marylise Léon, lidera sindicatului moderat CFDT, a declarat:

„Principiul unei manifestații este vizibilitatea sa.”

Operatorul feroviar național SNCF a anunțat că vor exista „perturbări” ale circulației trenurilor pe liniile regionale și în anumite zone ale regiunii metropolitane extinse a Parisului. Lucrătorii portuari au anunțat că activitatea porturilor franceze va fi perturbată.

Ministerul Educației a declarat că se așteaptă ca aproape 18% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar să intre în grevă. Sindicatele au declarat că se așteaptă, de asemenea, ca profesorii din învățământul secundar să participe la greva de joi.