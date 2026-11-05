Zi de grevă generală în Franța: Peste 500.000 de oameni sunt așteptați la proteste. S-au raportat deja incidente și arestări la Paris

Aproximativ 17% dintre profesorii din învățământul primar de stat sunt așteptați să intre în grevăPublicat acum 29 minute
Ministerul francez al Educației a anunțat că 17,5% dintre cadrele didactice din învățământul primar de stat sunt așteptate să participe astăzi la grevă.
Elevii și studenții protestează față de condițiile din școli și de incertitudinea tot mai mare în ceea ce privește viitorul lor.
„Încercăm să menținem mobilizarea la un nivel cât mai ridicat. Unii oameni nu participă la proteste pentru că le este teamă. Multora le este frică de violențele poliției”, a declarat pentru Reuters Irma de Banville, o studentă în vârstă de 19 ani din Paris.
Guvernul francez a apărat metodele de intervenție ale poliției, afirmând totodată că orice eventuale abuzuri vor fi investigate.
Tribunalul din Paris aprobă un traseu alternativ pentru manifestație, propus de polițiePublicat acum 32 minute
Miercuri seara târziu, un tribunal din Paris a aprobat un traseu alternativ pentru manifestație, propus de Prefectura Poliției, între Place de la République și Place de la Nation. Traseul fusese contestat de organizatorii grevei, potrivit France24.
Coaliția intersindicală estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane vor participa la greve și manifestații în afara Parisului, iar în capitală sunt așteptați între 40.000 și 80.000 de participanți.
După manifestațiile marcate de violențe și confruntări cu forțele de ordine – în special cele din 17 octombrie –, revendicările protestelor și grevelor naționale de astăzi includ și proteste față de presupusele încălcări ale libertății de a manifesta.
Organizații precum Sindicatul Magistraților (SM), Sindicatul Avocaților din Franța (SAF) și Liga Drepturilor Omului (LDH) au denunțat o „derivă autoritară” și au depus o plângere la cea mai înaltă instanță judecătorească din Franța.
De la ce a pornit valul de proteste în Franța și de ce au convocat sindicatele acum o grevă naționalăPublicat acum 37 minute
Sindicatele au convocat o grevă națională despre care se estimează că va cuprinde angajați din spitale, controlori de trafic aerian, lucrători poștali, profesori și angajați din sectorul feroviar.
Ultimele luni ale președintelui Emmanuel Macron la conducerea țării continuă să fie marcate de crize interne, potrivit The Guardian. Elevilor de liceu care protestează față de condițiile precare de predare li s-au alăturat angajați care participă la proteste săptămânale împotriva creșterii costului vieții. Între timp, guvernul întâmpină dificultăți în încercarea de a adopta un buget de austeritate într-un parlament divizat, în condițiile în care datoria publică se apropie de 120% din PIB.
Înaintea acțiunilor de grevă de joi, cele mai importante patru sindicate feroviare din Franța au declarat că reducerile bugetare propuse de guvern vor „agrava sărăcia, vor reduce drastic protecția socială, vor îngheța salariile angajaților din sectorul public și vor seca investițiile necesare măsurilor de protecție a mediului”.
Pe fondul reluării protestelor axate pe costul vieții, reducerile cheltuielilor publice și problemele sistemului de învățământ, candidata de extremă dreapta și antiimigrație Marine Le Pen înregistrează scoruri ridicate în sondajele pentru alegerile prezidențiale din 2027, în care ar urma să fie ales succesorul lui Macron, primăvara viitoare.
Elevii de liceu au continuat să blocheze școlile, protestând față de clasele supraaglomerate și clădirile aflate într-o stare avansată de degradare. Aceștia au declarat că măsurile propuse de guvern – limitarea numărului de elevi în anumite clase și acordarea de împrumuturi autorităților regionale pentru repararea școlilor – nu sunt suficiente.
Studenții universitari s-au alăturat protestelor, blocând accesul în unele facultăți.
Sindicate din întregul spectru politic s-au alăturat apelului la grevă împotriva creșterii costului vieții. De asemenea, sindicatele profesorilor din școlile private au decis să participe la greve, alături de cadrele didactice din învățământul de stat.
Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au protestat împotriva a ceea ce au descris drept o prezență excesivă a forțelor de ordine și o încercare „autoritară” a executivului condus de Macron de a restrânge dreptul la demonstrații.
Liga Franceză pentru Drepturile Omului a declarat că există o „derivă autoritară” menită să înăbușe „orice voce disidentă”, în condițiile în care guvernul a mobilizat efective importante ale forțelor de ordine, iar autoritățile au impus restricții privind organizarea manifestațiilor în centrele orașelor, precum și restricții de circulație pe timpul nopții în anumite zone.
Sophie Binet, lidera sindicatului de stânga CGT, a declarat:
„Trăim o perioadă extrem de gravă, marcată de o derivă autoritară foarte periculoasă din partea guvernului.”
Aceasta a criticat deciziile autorităților din orașe precum Rennes, Toulouse și Lyon de a îndepărta manifestațiile din centrele orașelor.
Marylise Léon, lidera sindicatului moderat CFDT, a declarat:
„Principiul unei manifestații este vizibilitatea sa.”
Operatorul feroviar național SNCF a anunțat că vor exista „perturbări” ale circulației trenurilor pe liniile regionale și în anumite zone ale regiunii metropolitane extinse a Parisului. Lucrătorii portuari au anunțat că activitatea porturilor franceze va fi perturbată.
Ministerul Educației a declarat că se așteaptă ca aproape 18% dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar să intre în grevă. Sindicatele au declarat că se așteaptă, de asemenea, ca profesorii din învățământul secundar să participe la greva de joi.
Ministrul de interne a anunţat că va mobiliza 70.000 de poliţişti şi jandarmiPublicat acum 59 minute
Ziua de grevă generală convocată în Franţa joi pentru a protesta împotriva scumpirii vieţii şi a degradării serviciilor publice a dus la producerea câtorva incidente încă de la primele ore ale dimineţii în Paris, unde au avut loc ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, informează EFE, potrivit Agerpres.
Încă înainte orei 8:00 (7:00 GMT), televiziunile difuzau imagini cu ciocniri între manifestanţi şi poliţie la Poarta Vincennes, în estul capitalei franceze, precum şi câteva arestări.
Ciocnirile au avut loc în apropierea Institutului Helene Boucher, unul din centrele de mobilizare a studenţilor încă din septembrie.
Autorităţile franceze se aşteaptă ca între 500.000 şi 700.000 de persoane să participe la această zi de protest şi se tem de repetarea în întreaga ţară a episoadelor de violenţă înregistrate pe 17 octombrie, când, pe lângă confruntările cu poliţia, au avut loc atacuri asupra clădirilor publice şi jafuri, fiind vandalizate aproximativ 3.000 de magazine.
În consecinţă, ministrul de interne Laurent Nunez a anunţat că va mobiliza un dispozitiv de 70.000 de poliţişti şi jandarmi, similar cu cel folosit la mobilizările din ultimele două sâmbete şi mult superior celui din 17 octombrie, când forţele de ordine au fost depăşite de situaţie.