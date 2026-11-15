Suspiciuni de fraudă la Rezidențiat, în Timișoara. Trei candidați au fost reținuți pentru divulgarea informaţiilor secrete de serviciu

1 minut de citit Publicat la 20:37 15 Noi 2026 Modificat la 20:37 15 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Trei candidaţi la examenul de Rezidenţiat din Timişoara au fost reţinuţi, duminică, pentru 24 de ore, pentru divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice. Potrivit autorităților, aceștia ar fi urmat să „utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului”.

„La data de 15 noiembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au reținut pentru 24 de ore 3 persoane, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

În fapt, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.

Astfel, în cursul zilei de astăzi, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistați 4 candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță.

În urma probatoriului administrat, față de 3 dintre aceștia, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiș.

Duminică, 9.969 de candidați au participat la Concursul Național de Rezidențiat, care a început la ora 08:30, și au concurat pentru 5.483 de locuri și posturi.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că cele mai mari punctaje au fost 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie. La Timișoara, punctajele au fost: Medicină - 938 puncte, Medicină dentară - 936 puncte, Farmacie - 915 puncte.