Lucrările Examenului de Rezidențiat 2026 au fost corectate. Care sunt punctajele maxime obținute

1 minut de citit Publicat la 18:21 15 Noi 2026 Modificat la 18:21 15 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, duminică, faptul că lucrările Rezidențiat au fost corectate, iar cele mai mari punctaje au fost 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie, scrie Agerpres. 9.969 de candidați au participat la Concursul Național de Rezidențiat, care a început la ora 08:30, și au concurat pentru 5.483 de locuri și posturi.

„Examenul de Rezidenţiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele şase centre universitare au fost centralizate”, a precizat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, cele mai mari punctaje la nivel naţional sunt:

Medicină: 943 puncte - Bucureşti

Medicină dentară: 936 puncte - Timişoara

Farmacie: 925 puncte - Bucureşti

Cele mai mari punctaje obţinute în fiecare centru universitar sunt următoarele:

București: Medicină - 943 puncte, Medicină dentară - 932 puncte, Farmacie: 925 puncte

Medicină - 943 puncte, Medicină dentară - 932 puncte, Farmacie: 925 puncte Cluj: Medicină - 935 puncte, Medicină dentară - 924 puncte, Farmacie - 898 puncte

Medicină - 935 puncte, Medicină dentară - 924 puncte, Farmacie - 898 puncte Craiova : Medicină - 926 puncte, Medicină dentară - 902 puncte, Farmacie - 861 puncte

: Medicină - 926 puncte, Medicină dentară - 902 puncte, Farmacie - 861 puncte Iași : Medicină - 929 puncte, Medicină dentară - 917 puncte, Farmacie - 872 puncte

: Medicină - 929 puncte, Medicină dentară - 917 puncte, Farmacie - 872 puncte Târgu Mureș: Medicină - 924 puncte, Medicină dentară - 887 puncte, Farmacie - 900 puncte

Medicină - 924 puncte, Medicină dentară - 887 puncte, Farmacie - 900 puncte Timișoara: Medicină - 938 puncte, Medicină dentară - 936 puncte, Farmacie - 915 puncte

Pragul de 60% din punctajul maxim naţional, pentru fiecare domeniu este: Medicină - 565,8 puncte, Medicină dentară - 559,2 puncte, Farmacie - 555 puncte.

„Felicitări tuturor candidaţilor! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii şi determinare. Ştiu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obţinut, efortul vostru merită respect şi apreciere. România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesionişti să fie respectaţi, susţinuţi şi să aibă oportunităţi reale de dezvoltare profesională.

Mulţumesc doamnei prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Comisiei Naţionale de Rezidenţiat, rectorilor celor şase universităţi de medicină şi farmacie, comisiilor locale şi tuturor echipelor care au făcut posibilă organizarea şi desfăşurarea acestui examen. Aveţi încredere în voi şi în viitorul vostru! O să fie bine”, a transmis ministrul Rogobete.