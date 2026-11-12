Democratul Scott Colom scrie istorie în Mississippi: Este primul senator de culoare din ultimii 145 de ani

2 minute de citit Publicat la 19:38 12 Noi 2026 Modificat la 19:38 12 Noi 2026

Senatorul democrat din Mississippi, Scott Colom. Foto: Getty Images

Democratul Scott Colom a câștigat cursa pentru Senatul SUA în Mississippi, rezultând o victorie șocantă într-un stat profund conservator, care a ales republicani timp de decenii întregi. Victoria lui Colom îl face prima persoană de culoare din Mississippi care ocupă un loc în Senatul SUA de la Blanche Bruce, care a avut mandat între 1875 și 1881, acum 145 de ani, scrie BBC News.

Mai puțin de cinci mii de voturi, din aproape un milion, l-au separat de adversara sa republicană, actuala titulară a funcției, Cindy Hyde-Smith. Rezultatul înseamnă că democrații vor deține 55 de locuri în Senatul format din 100 de membri.

Colom, în vârstă de 43 de ani, a câștigat cu 49,2% din voturi. Hyde-Smith, care a primit 48,7%, l-a felicitat pe Colom într-un videoclip postat pe X miercuri seara și i-a urat tot binele.

„Deși acesta nu a fost rezultatul pentru care am muncit sau la care am sperat, respect decizia alegătorilor din Mississippi”, a spus ea.

Thank you, Mississippi. https://t.co/DtNPffutPu — Cindy Hyde-Smith (@cindyhydesmith) November 11, 2026

Competiția nu a fost considerată una strânsă decât în ultimele săptămâni ale campaniei, având în vedere că președintele Donald Trump a câștigat acest stat la alegerile din 2024 cu o diferență de peste 22 de puncte.

Colom a ținut un discurs în campusul Colegiului Tougaloo, întâmpinat de sute de susținători care îl aclamau. El le-a mulțumit pentru sprijinul acordat în zilele de așteptare a rezultatului, de la alegerile din 4 noiembrie.

„Nu au crezut că un moment ca acesta este posibil, dar eu am păstrat credința. Nu e ceva ce am făcut eu, oameni buni. E ceva ce am făcut noi. În Mississippi, localnicii sunt cei care fac diferența”, a spus Colom.

Zeci de oameni s-au adunat miercuri la sediul central din Mississippi al Asociației Naționale pentru Avansarea Persoanelor de Culoare (NAACP) din Jackson, când a fost anunțată victoria lui Colom.

„Acesta este un rezultat uimitor”, a declarat Leon Russell, președintele consiliului de administrație al NAACP.

„Aceasta este în mod special munca comunității de culoare”, a continuat el. „Nu au fost foarte mulți bani, dar a fost multă organizare. Acestea sunt niște alegeri istorice.”

Ultimul senator de culoare din stat înainte de Colom a fost Bruce, acum un secol și jumătate. În campania sa, Colom s-a străduit să atragă alegătorii republicani, mergând chiar și la un miting al lui Trump pentru a vorbi cu oamenii care stăteau la coadă.

Un alt moment cheie a fost momentul în care oponentul său le-a spus alegătorilor să „aleagă o altă proteină” atunci când a fost întrebat despre creșterea prețurilor la carnea de vită, lucru transformat de Colom într-o reclamă virală proprie.