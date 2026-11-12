Democratul Scott Colom scrie istorie în Mississippi: Este primul senator de culoare din ultimii 145 de ani

Democratul Scott Colom a câștigat cursa pentru Senatul SUA în Mississippi, rezultând o victorie șocantă într-un stat profund conservator, care a ales republicani timp de decenii întregi. Victoria lui Colom îl face prima persoană de culoare din Mississippi care ocupă un loc în Senatul SUA de la Blanche Bruce, care a avut mandat între 1875 și 1881, acum 145 de ani, scrie BBC News.
Mai puțin de cinci mii de voturi, din aproape un milion, l-au separat de adversara sa republicană, actuala titulară a funcției, Cindy Hyde-Smith. Rezultatul înseamnă că democrații vor deține 55 de locuri în Senatul format din 100 de membri.
Colom, în vârstă de 43 de ani, a câștigat cu 49,2% din voturi. Hyde-Smith, care a primit 48,7%, l-a felicitat pe Colom într-un videoclip postat pe X miercuri seara și i-a urat tot binele.
„Deși acesta nu a fost rezultatul pentru care am muncit sau la care am sperat, respect decizia alegătorilor din Mississippi”, a spus ea.
Thank you, Mississippi. https://t.co/DtNPffutPu— Cindy Hyde-Smith (@cindyhydesmith) November 11, 2026
Competiția nu a fost considerată una strânsă decât în ultimele săptămâni ale campaniei, având în vedere că președintele Donald Trump a câștigat acest stat la alegerile din 2024 cu o diferență de peste 22 de puncte.
Colom a ținut un discurs în campusul Colegiului Tougaloo, întâmpinat de sute de susținători care îl aclamau. El le-a mulțumit pentru sprijinul acordat în zilele de așteptare a rezultatului, de la alegerile din 4 noiembrie.
„Nu au crezut că un moment ca acesta este posibil, dar eu am păstrat credința. Nu e ceva ce am făcut eu, oameni buni. E ceva ce am făcut noi. În Mississippi, localnicii sunt cei care fac diferența”, a spus Colom.
Zeci de oameni s-au adunat miercuri la sediul central din Mississippi al Asociației Naționale pentru Avansarea Persoanelor de Culoare (NAACP) din Jackson, când a fost anunțată victoria lui Colom.
„Acesta este un rezultat uimitor”, a declarat Leon Russell, președintele consiliului de administrație al NAACP.
„Aceasta este în mod special munca comunității de culoare”, a continuat el. „Nu au fost foarte mulți bani, dar a fost multă organizare. Acestea sunt niște alegeri istorice.”
Ultimul senator de culoare din stat înainte de Colom a fost Bruce, acum un secol și jumătate. În campania sa, Colom s-a străduit să atragă alegătorii republicani, mergând chiar și la un miting al lui Trump pentru a vorbi cu oamenii care stăteau la coadă.
Un alt moment cheie a fost momentul în care oponentul său le-a spus alegătorilor să „aleagă o altă proteină” atunci când a fost întrebat despre creșterea prețurilor la carnea de vită, lucru transformat de Colom într-o reclamă virală proprie.
Reacția negativă a alegătorilor împotriva partidului republican al lui Trump a fost determinată, în mare parte, de problemele economice, atribuite tarifelor vamale impuse administrației sale și războiului cu Iranul, potrivit sondajelor de la ieșirea din urne.
Colom, un procuror local, a folosit starea de spirit națională în avantajul său, subliniind sprijinul adversarei sale pentru tarifele impuse de Trump și dându-i porecla „Prețuri mari Cindy”.
Democratul a desfășurat o campanie electorală agresivă, vizitând toate cele 82 de comitate din Mississippi.
Campania lui Hyde-Smith l-a acuzat pe Colom că este o marionetă a miliardarului donator liberal George Soros, a cărui familie a contribuit la finanțarea campaniilor politice ale democratului. Republicanul în vârstă de 67 de ani a fost criticat pentru lipsa aparițiilor publice.
Democrații au obținut o serie de victorii majore în aceste alegeri de la jumătatea mandatului, preluând controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului SUA.