Premierele istorice ale alegerilor din SUA din 2026

8 minute de citit Publicat la 09:13 05 Noi 2026 Modificat la 09:13 05 Noi 2026

Mai multe premiere istorice au fost înregistrate la alegerile intermediare americane din 2026. Foto: Profimedia Images

Mai mulți candidați care au câștigat alegerile din 2026 vor marca premiere istorice, potrivit proiecțiilor CNN. Printre aceștia se numără prima femeie de culoare aleasă guvernator, primul musulman ales în Senatul SUA și primul bărbat care și-a declarat public homosexualitatea ales senator.

În timp ce Donald Trump intră în a doua jumătate a celui de-al doilea mandat, ambele partide vor primi în rândurile lor un grup divers de noi reprezentanți aleși la nivel național și în statele federale.

Prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria SUA

Keisha Lance Bottoms va deveni prima persoană de culoare aleasă guvernator al Georgiei, prima femeie care conduce acest stat și prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite.

Bottoms, care a fost primărița Atlantei între 2018 și 2022, s-a numărat printre femeile luate în calcul de Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte în campania electorală din 2020. Ulterior, ea a ocupat o funcție în administrația sa.

Bottoms l-a învins pe Rick Jackson, candidatul susținut de Trump, după o campanie în care principalele sale priorități au fost extinderea accesului la asigurările medicale prin programul Medicaid, reducerea impozitelor pentru proprietarii de locuințe și creșterea finanțării educației.

Primul guvernator de culoare al Floridei

Reprezentantul Byron Donalds va deveni primul guvernator de culoare al Floridei.

În campania electorală, acesta a promis reforme fiscale, reglementarea centrelor de date și susținerea programului politic al lui Trump, într-un stat care a devenit tot mai favorabil republicanilor. Donalds a beneficiat încă de la începutul cursei electorale de susținerea fermă a președintelui.

Donalds l-a învins pe David Jolly, fost membru republican al Congresului, care a trecut la Partidul Democrat anul trecut și a încercat să atragă alegătorii prezentându-se drept un centrist pragmatic.

Primul guvernator de origine hispanică al Texasului

Reprezentanta democrată Gina Hinojosa va deveni prima persoană de origine hispanică aleasă guvernator al Texasului, după ce l-a învins pe republicanul Greg Abbott, aflat la conducerea statului de aproape 12 ani.

Cei doi candidați au avut confruntări pe teme sociale și culturale în timpul campaniei, inclusiv în privința avortului.

Hinojosa, avocată și membră a legislativului statului, în vârstă de 52 de ani, va fi primul democrat ales guvernator al Texasului după Ann Richards, în 1990, și doar a treia femeie care ocupă această funcție.

Prima femeie de origine nativă americană aleasă guvernator în istoria SUA

Deb Haaland va deveni prima persoană de origine nativă americană aleasă guvernator al statului New Mexico și prima femeie de origine nativă americană care ocupă funcția de guvernator în istoria Statelor Unite.

Fosta secretară de interne a SUA și fostă membră a Congresului era considerată favorită în cursa pentru funcția de guvernator al statului. În timpul administrației Biden, Haaland a devenit prima persoană de origine nativă americană numită într-o funcție de secretar în cabinetul federal.

Mai mulți democrați cunoscuți, printre care guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, fostul secretar al transporturilor, Pete Buttigieg, și senatorul Cory Booker, din New Jersey, au călătorit în New Mexico pentru a participa la campania electorală a lui Haaland, alimentând speculațiile privind posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din 2028.

Prima femeie aleasă guvernator al statului Ohio

Amy Acton va deveni prima democrată care câștigă alegerile pentru funcția de guvernator al statului Ohio din 2006 încoace și prima femeie aleasă în această funcție.

Acton, de profesie medic, l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy într-o cursă care a atras atenția la nivel național din cauza unei reclame electorale controversate, îndreptate împotriva sa.

Axându-și campania pe costul vieții, Acton a propus reduceri ale impozitelor pe proprietate pentru locuitorii cu venituri medii și pentru persoanele în vârstă, precum și suspendarea autorizării unor noi centre de date, cu excepția celor care își acoperă integral propriile costuri cu utilitățile.

Primul guvernator de origine latino-americană ales în California

Xavier Becerra va deveni primul guvernator ales al Californiei de origine latino-americană, menținând controlul Partidului Democrat asupra celui mai populat stat american.

Becerra, fost membru al Congresului, fost procuror general al Californiei și fost secretar pentru sănătate și servicii sociale în administrația Biden, a câștigat alegerile preliminare după o competiție aglomerată și tensionată, pentru a-i succeda guvernatorului Gavin Newsom.

Beneficiind de electoratul predominant liberal al Californiei și de un climat politic favorabil democraților la alegerile intermediare, Becerra a încercat în repetate rânduri să îl asocieze pe adversarul său republican, Steve Hilton, cu Trump.

El a insistat asupra susținerii primite de Hilton din partea președintelui și i-a îndemnat pe democrați să transmită prin vot un mesaj de opoziție față de administrația Trump.

Prima femeie aleasă guvernator al statului Tennessee

Senatoarea Marsha Blackburn va deveni prima femeie aleasă guvernator al statului Tennessee.

Susținătoare fermă a lui Trump, Blackburn și-a construit campania electorală în jurul programului politic al președintelui. După mai multe decenii petrecute în Congres, ea va renunța la mandatul din Senat pentru a prelua conducerea statului.

Primul guvernator de culoare al statului Wisconsin

David Crowley va deveni primul guvernator de culoare al statului Wisconsin.

Trump a câștigat Wisconsin în 2024 la o diferență de numai 0,9 puncte procentuale, cea mai mică diferență înregistrată în vreun stat la acel scrutin.

Guvernatorul democrat Tony Evers, care a decis să nu mai candideze pentru un al treilea mandat, și-a anunțat susținerea pentru Crowley înaintea alegerilor preliminare.

Primul guvernator de culoare al statului Nevada

Procurorul general al statului Nevada, Aaron Ford, va deveni primul guvernator de culoare al acestui stat.

În calitate de procuror general, Ford a dat în judecată administrația Trump în repetate rânduri, contestând măsurile privind taxele vamale, finanțarea federală și numeroase alte decizii. El a pus accentul pe aceste acțiuni în timpul campaniei electorale.

Ford va conduce Nevada în timpul următoarelor alegeri prezidențiale.

Un indiciu al importanței electorale deosebite a statului este decizia Comitetului Național Democrat de a plasa Nevada pe locul al doilea în calendarul alegerilor preliminare prezidențiale din 2028.

Primul senator musulman din istoria SUA

Abdul El-Sayed va deveni primul senator musulman din istoria Statelor Unite.

Fost responsabil în domeniul sănătății publice, El-Sayed a obținut o victorie într-un stat-cheie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat.

În timpul campaniei electorale, El-Sayed s-a confruntat frecvent cu acuzații din partea republicanilor potrivit cărora ar simpatiza cu interese asociate terorismului islamist.

El a descris aceste atacuri drept o încercare de a distrage atenția alegătorilor și a declarat în noaptea alegerilor că republicanii au desfășurat „una dintre cele mai urâte campanii pe care le-am văzut în timpul vieții noastre”.

Prima femeie de origine nativă americană aleasă în Senatul SUA

Viceguvernatoarea statului Minnesota, Peggy Flanagan, va deveni prima femeie de origine nativă americană aleasă în Senatul SUA și prima persoană de origine amerindiană care reprezintă Minnesota în această cameră a Congresului.

Flanagan, care a ocupat funcția de viceguvernatoare înainte de a candida pentru Senat, face parte din aripa progresistă a Partidului Democrat și a beneficiat de susținerea senatorilor Bernie Sanders, din Vermont, și Elizabeth Warren, din Massachusetts.

Ea s-a opus ferm măsurilor administrației Trump privind aplicarea legislației în materie de imigrație în Minnesota, o temă centrală a dezbaterilor politice din stat, și a promis că va „desființa ICE”, poliția anti-imigrație.

Primul bărbat care și-a declarat public homosexualitatea ales senator în SUA

Reprezentantul Chris Pappas va deveni primul bărbat care și-a declarat public homosexualitatea ales în Senatul SUA, după victoria sa în cursa electorală din New Hampshire.

Victoria sa înseamnă că democrații vor păstra un mandat important într-un stat pe care republicanii îl consideraseră, anterior, una dintre cele mai bune oportunități de a câștiga un loc în Senat.

Pappas, originar din sud-estul statului New Hampshire, a încheiat patru mandate în Camera Reprezentanților.

Prima femeie aleasă în Senatul SUA din Carolina de Sud

Annie Andrews va deveni prima femeie aleasă în Senatul SUA din Carolina de Sud, după ce a învins-o pe senatoarea Darline Graham, numită, anterior, în funcție, și a câștigat pentru democrați un mandat deținut de republicani de aproape trei decenii.

Trump a orchestrat numirea lui Graham în locul rămas vacant după moartea subită, în iulie, a fratelui acesteia, Lindsey Graham.

Susținerea acordată de președinte unei persoane relativ necunoscute în politică a provocat controverse în Carolina de Sud, un stat dominat de republicani.

În scurta sa carieră politică, Darline Graham s-a prezentat drept mai conservatoare decât fratele său, distanțându-se de unele dintre pozițiile acestuia în chestiuni precum eliminarea procedurii de obstrucționism parlamentar (filibuster) din Senat sau adoptarea unor măsuri mai dure privind imigrația, pentru a se alinia pozițiilor lui Trump.

Andrews s-a prezentat, în schimb, drept o moderată cu opinii independente, preocupată de costul vieții, calitatea vieții și corupție.

Prima femeie de culoare aleasă în Congres din Colorado

Melat Kiros va deveni prima femeie de culoare aleasă în Congres din Colorado, după victoria sa în circumscripția electorală întâi a statului.

Kiros, o avocată și socialistă democrată în vârstă de 29 de ani, se va alătura și reprezentanților generației Z din Congres, fiind una dintre cele mai tinere persoane care ocupă un mandat în Camera Reprezentanților.

Primul musulman ales în Congres din New Jersey

Adam Hamawy va deveni primul musulman ales în Congres din New Jersey, după victoria sa în circumscripția electorală a 12-a.

Hamawy, fost chirurg militar al armatei americane și critic vehement al Israelului, face parte din aripa progresistă a Partidului Democrat.

El susține introducerea unui sistem universal de asigurări medicale prin programul Medicare for All, precum și anularea datoriilor medicale și a celor provenite din credite studențești.

Prima femeie de origine nativă americană aleasă în Congres din New York

Claire Valdez, membră a legislativului statului New York, va deveni prima femeie de origine nativă americană aleasă în Congres din acest stat.

Valdez, aflată la primul mandat în legislativul local, va câștiga alegerile din circumscripția a 7-a a statului New York.

Victoria sa reprezintă un nou succes pentru aripa progresistă a Partidului Democrat, a cărei influență crescândă se datorează în parte popularității primarului orașului New York, Zohran Mamdani, care a susținut candidatura lui Valdez.

Primul parlamentar care și-a declarat public homosexualitatea ales în Congres din Michigan

Jeremy Moss va deveni primul membru al Congresului din Michigan care și-a declarat public homosexualitatea, după victoria sa în circumscripția electorală a 11-a.

Moss, care anterior a fost senator în legislativul statului Michigan, va prelua mandatul lăsat vacant de reprezentanta Haley Stevens, care a renunțat la funcție pentru a candida la Senatul SUA, dar a pierdut alegerile preliminare.

Primul membru al Congresului de origine hispanică din Nebraska

Denise Powell va deveni prima persoană de origine hispanică aleasă în Congres din Nebraska.

A trecut un deceniu de când Nebraska a trimis ultima dată un democrat în Congres, însă decizia reprezentantului republican Don Bacon de a se retrage a transformat circumscripția sa, din zona orașului Omaha, într-una dintre principalele mize electorale ale scrutinului din noiembrie.

Bacon s-a numărat printre doar trei republicani din întreaga țară care au câștigat în 2024 alegerile pentru Camera Reprezentanților într-o circumscripție în care Kamala Harris obținuse, de asemenea, victoria la scrutinul prezidențial.