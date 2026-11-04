Trump a pierdut controlul Congresului SUA: Ce înseamnă victoria democraților pentru Europa, Ucraina și piețele financiare

5 minute de citit Publicat la 09:33 04 Noi 2026 Modificat la 09:33 04 Noi 2026

Rezultatul alegerilor ar putea schimba echilibrul de putere de la Washington. Foto: Colaj Getty Images

Donald Trump a suferit una dintre cele mai mari înfrângeri politice din cariera sa, după ce republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului SUA în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Democrații au câștigat majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-un scrutin care a devenit un adevărat test pentru președintele american. Rezultatul ar putea schimba echilibrul de putere de la Washington, dar marile întrebări pentru Europa rămân legate de taxele vamale impuse de Trump și de sprijinul american pentru Ucraina, relatează Euronews.

Potrivit rezultatelor prezentate miercuri dimineață, până la ora 07:40 CET, democrații câștigaseră 25 de locuri suplimentare în Camera Reprezentanților, ajungând la 220 de mandate, peste pragul de 218 necesar pentru majoritate.

În Senat, aceștia au câștigat șapte locuri deținute anterior de republicani, inclusiv în state precum Texas, Ohio, Kansas și Maine.

Nemulțumirea alegătorilor față de prețurile ridicate a avut un rol important în rezultatul votului. Aproximativ două treimi dintre persoanele chestionate într-un sondaj realizat în ziua alegerilor au declarat că taxele vamale introduse de Trump au afectat economia.

Președintele american a anunțat că va accepta rezultatele, dar a respins ideea că votul ar reprezenta o înfrângere personală.

„Nu consider că este o lovitură la adresa mea”, a spus Trump.

În același timp, liderul de la Casa Albă a transmis că este pregătit să folosească dreptul de veto pentru a bloca inițiativele democraților. El a publicat inclusiv imaginea unei șepci roșii pe care era inscripționat cuvântul „VETO”.

Poate Congresul controlat de democrați să oprească taxele vamale impuse Europei?

Victoria democraților nu înseamnă neapărat că amenințarea unor noi taxe vamale pentru Europa va dispărea.

După ce Curtea Supremă a SUA a anulat în februarie taxele vamale introduse de Trump în baza competențelor pentru situații de urgență, administrația americană a început să folosească Secțiunea 301 din legislația comercială. Aceasta îi permite președintelui să adopte anumite măsuri comerciale fără să aibă nevoie de votul Congresului.

Democrații vor putea organiza audieri și întârzia numirea unor oficiali, însă le va fi dificil să limiteze aceste atribuții ale președintelui.

James Smith, economist specializat în piețele dezvoltate la banca olandeză ING, consideră că blocajele politice de la Washington l-ar putea determina pe Trump să folosească și mai mult puterile pe care le are fără aprobarea Congresului.

„La fel ca politica externă, comerțul este un alt domeniu în care președintele poate acționa unilateral, fără Congres”, a explicat Smith într-o analiză realizată înaintea alegerilor.

Economistul nu exclude introducerea unor noi taxe vamale împotriva Europei, cu posibile efecte importante asupra inflației din SUA și asupra deciziilor Rezervei Federale.

Ce se întâmplă cu ajutorul american pentru Ucraina

Schimbarea majorității în Congres ar putea avea consecințe și pentru Ucraina.

Din ianuarie, când noul Congres își va începe activitatea, democrații vor conduce comisiile din Senat și vor avea un rol important în confirmarea persoanelor propuse de Trump pentru funcții în administrație.

Mulți dintre ei susțin și aprobarea unor noi fonduri pentru Ucraina.

Problema este însă că aprobarea banilor nu garantează și cheltuirea lor efectivă. În ultimii doi ani, Casa Albă a blocat utilizarea unor fonduri deja aprobate de Congres, până când acestea au expirat la sfârșitul anului fiscal.

Nevada Joan Lee, cercetătoare la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), a explicat că o majoritate democrată ar putea introduce în legislație noi finanțări pentru Ucraina sau pentru ajutorul internațional, fără ca președintele să le folosească neapărat.

Din acest motiv, experta le recomandă guvernelor europene să se bazeze doar pe sprijinul financiar care ajunge efectiv la destinatari.

„Europenii ar trebui să trateze fondurile alocate drept o intenție, nu un angajament”, a avertizat aceasta.

Cum au reacționat piețele financiare după înfrângerea lui Trump

Piețele financiare au reacționat relativ calm la rezultatul alegerilor.

Euro s-a apreciat cu 0,4% față de dolar, ajungând miercuri dimineață la 1,1232 dolari, în timp ce moneda americană a pierdut teren și în raport cu alte valute importante.

Aurul s-a scumpit cu 2%, până la 4.011 dolari pe uncie, revenind peste pragul de 4.000 de dolari. Argintul a crescut cu 3,4%, până la 51,49 dolari.

Pe piețele bursiere, contractele futures indicau scăderi ușoare. Cele pentru indicele american S&P 500 pierdeau 0,3%, iar cele pentru Nasdaq 100, 0,4%. În Europa, contractele futures pentru Euro Stoxx 50 și indicele german DAX erau în scădere cu aproximativ 0,5%.

În schimb, obligațiunile guvernamentale americane s-au apreciat, iar randamentele au coborât. Randamentul titlurilor de stat pe zece ani a scăzut cu 2,9 puncte de bază, până la 4,94%, în timp ce randamentele obligațiunilor pe doi și 30 de ani au ajuns la 4,61%, respectiv 5,32%.

Marți, înainte de apariția rezultatelor, randamentul obligațiunilor germane pe zece ani încheiase ședința la 3,33%.

Bitcoin a rămas aproape neschimbat, în jurul valorii de 77.700 de dolari, iar petrolul Brent se tranzacționa la aproximativ 104 dolari pe baril.

Este victoria democraților o veste bună pentru investitori?

În trecut, piețele financiare au privit adesea favorabil situațiile în care președintele american și Congresul erau controlați de partide diferite.

Explicația este că, atunci când cele două tabere politice nu se înțeleg, adoptarea unor schimbări legislative importante devine mai dificilă, iar investitorii se confruntă cu mai puține surprize.

Potrivit lui Luca Bindelli, director de strategie de investiții la banca elvețiană Lombard Odier, randamentele obligațiunilor americane pe zece ani au scăzut, în medie, cu 20–25 de puncte de bază în primele trei luni de după alegerile de la jumătatea mandatului.

Diego Barnuevo, analist la compania de plăți Ebury, consideră că preluarea controlului asupra Congresului de către democrați ar putea avea un efect neutru sau ușor pozitiv asupra finanțelor publice americane.

„Credem că o victorie a democraților în ambele camere ar avea un efect neutru sau ușor pozitiv asupra perspectivelor fiscale. Congresul ar putea limita agenda expansionistă a lui Trump și, odată cu aceasta, deficitul”, a explicat analistul.

Nu toți specialiștii sunt însă la fel de optimiști.

Ed Yardeni, președintele Yardeni Research, avertizează că blocajul politic ar putea deveni o problemă atunci când administrația și Congresul vor trebui să negocieze majorarea plafonului datoriei publice.

Acesta este limita legală până la care guvernul american se poate împrumuta. Dacă democrații și republicanii nu ajung la o înțelegere, o dispută prelungită ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare ale SUA.

Potrivit lui Diego Barnuevo, problema plafonului datoriei publice ar putea deveni presantă în cursul anului 2027.

Ce urmează pentru euro și dolar

Analiștii valutari nu se așteaptă ca rezultatul alegerilor să schimbe pentru mult timp evoluția dolarului.

În opinia specialiștilor ING, deciziile Rezervei Federale privind dobânzile vor continua să conteze mai mult pentru moneda americană decât noua configurație politică din Congres.

„Dolarul continuă să reacționeze în principal la evoluțiile legate de Fed, care nu ar trebui să fie afectate imediat și direct de rezultatul alegerilor”, au explicat Francesco Pesole, strateg valutar la ING, și colegii săi.

Nici euro nu este lipsit de probleme. Prețurile energiei rămân ridicate, în mare parte din cauza războiului cu Iranul, iar ING estimează că inflația din zona euro se va menține în jurul valorii de 4%.

În plus, investitorii cer randamente mai mari pentru a cumpăra obligațiuni ale statului francez, ceea ce pune presiune suplimentară asupra piețelor financiare europene.

Noul Congres american își va începe mandatul în ianuarie 2027. Până atunci, republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere, iar Donald Trump va continua să aibă posibilitatea de a bloca prin veto legile adoptate de democrați și după schimbarea majorității.