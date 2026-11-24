Nigel Farage sugerează că ar putea să-i ceară Marinei Le Pen să blocheze o ipotetică readerare a Marii Britanii la UE

4 minute de citit Publicat la 20:03 24 Noi 2026 Modificat la 20:03 24 Noi 2026

Nigel Farage a sugerat marți că ar putea să facă un apel către o viitoare președinție Le Pen pentru a bloca o ipotetică readerare a Marii Britanii la Uniunea Europeană, relatează Politico. Liderul partidului britanic Reform UK a declarat că studiază o regulă a UE prin care Franța ar fi obligată să ratifice aderarea unei țări doar după un referendum popular.

Declarația vine după ce premierul britanic, Andy Burnham, a redeschis discuții cu Uniunea Europeană pentru o resetare a relațiilor și după ce a refuzat să excludă o ipotetică readerare a țării la bloc.

De mai multe săptămâni, Burnham face afirmații în favoarea unei posibile reveniri a țării sale în blocul european și a spus în mod repetat că Brexitul a fost o greșeală.

Argumentul lui Farage

Franța a adoptat mai multe reforme constituționale în 2005 și în 2008 în care se specifică că președintele republicii trebuie să convoace referendum pentru a ratifica aderarea unei țări la UE, excepția cazului în care amele camere ale parlamentului de la Paris aprobă aderarea cu o majoritate de trei cincimi.

Farage a sugerat că Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Rassemblement National, care conduce în sondaje înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie anul viitor, ar fi „aproape la fel de sceptică precum mine” în privința extinderii UE.

„Deși procedura este destul de complicată, există în continuare o probabilitate destul de mare ca, pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană, francezii să organizeze un referendum și să aibă drept de veto asupra aderării noastre.

Am verificat din nou acest lucru. Ar trebui să treacă prin parlament și așa mai departe. Dar există o posibilitate destul de mare să fie organizat un referendum, așa că multe ar depinde de cine ar fi președintele și prim-ministrul Franței în acel moment.

Dacă ar fi Jordan Bardella și Marine Le Pen, care sunt în prezent favoriții caselor de pariuri, nu cred că ar susține cu prea mult entuziasm extinderea unui proiect european față de care sunt aproape la fel de sceptici ca mine”, a declarat Farage.

Întrebat de Politico dacă ar încerca să convingă o Franță condusă de Le Pen să blocheze revenirea Regatului Unit în UE, Farage a răspuns în glumă:

„Sugerați că m-aș amesteca în politica altor țări? Foarte posibil, da”.

„Europa s-ar putea schimba”

Oficialii de rang înalt din guvernul Burnham cunosc deja prevederile franceze privind organizarea unui referendum.

Burnham a sugerat și public că poziția sa privind apropierea de UE s-ar putea schimba dacă extrema dreaptă va câștiga mai multă putere în Europa.

„Europa s-ar putea schimba din nou în următorul an sau în următoarele 18 luni și, evident, va trebui să urmărim cum evoluează lucrurile”, le-a declarat el, luni, parlamentarilor.

Franța nu este singura țară care are mecanisme interne de control asupra extinderii UE.

Catherine Barnard, profesoară și directoare a Centrului pentru Studii Juridice Europene, a explicat:

„Chiar dacă toate cele 27 de state membre ar aproba în unanimitate aderarea Regatului Unit, ar putea apărea ulterior alte obstacole la nivel național.

De exemplu, Franța ar putea avea nevoie de un referendum sau cel puțin de o majoritate de trei cincimi în ambele camere ale parlamentului. În Belgia, ar fi necesar acordul tuturor parlamentelor naționale și regionale”.

Burnham a declarat, luni, că ar fi „de neconceput” ca Marea Britanie să revină în UE fără organizarea unui nou referendum, după cel din 2016, când 52% dintre alegători au votat pentru ieșirea din Uniune.

Prim-ministrul a declarat că și-ar dori ca Regatul Unit să revină în UE în timpul vieții sale, dar nu a decis încă dacă va include propunerea de aderare deplină în următorul program electoral al Partidului Laburist, care ar urma să fie prezentat până în 2029.

Farage a susținut că revenirea în UE fără un nou referendum ar fi „ilegitimă”, dar a respins sugestia că Marea Britanie ar avea nevoie de un referendum și pentru a reveni doar pe piața unică sau în uniunea vamală.

Farage a părut, de asemenea, să sugereze că ar putea izbucni revolte dacă rezultatul referendumului din 2016 ar fi anulat.

„Dacă oamenii ajung cu adevărat să creadă că votul nu schimbă nimic, vor recurge la alte mijloace”, a declarat el.

„Democrația este supapa de siguranță. În loc să dai foc unor lucruri, să distrugi clădiri sau să te comporți chiar mai rău de atât, ai dreptul să votezi, accepți rezultatul și spui: «O să le vin eu de hac data viitoare»”.

Farage nu s-a întâlnit recent cu Le Pen, deși un oficial al partidului Reform UK sugerase anterior că se pregătea o întâlnire la Paris până la sfârșitul lunii octombrie.

Bardella, care ar urma să devină prim-ministru în cazul unei victorii prezidențiale a lui Le Pen, a anunțat în septembrie un acord cu Farage privind returnarea în Franța a migranților care traversează ilegal Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici.

Planul a provocat reacții negative în Franța, unde politicieni din întregul spectru politic au pus sub semnul întrebării motivul pentru care țara ar trebui să acționeze drept „paznic la frontieră” sau „subcontractant” pentru Regatul Unit.