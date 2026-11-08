Donald Trump spune că „America a făcut un pas uriaș înapoi” prin alegerea democraților la la alegerile de săptămâna trecută

1 minut de citit Publicat la 18:10 08 Noi 2026 Modificat la 18:10 08 Noi 2026

Donald Trump crede că Statele Unite au făcut „un pas uriaş înapoi în istorie” odată cu înfrângerea republicanilor săi în faţa democraţilor la alegerile intermediare de săptămâna trecută, promiţând în acelaşi timp că republicanii se vor întoarce „mai mari şi mai puternici ca niciodată”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie odată cu rezultatele ultimelor alegeri”, a scris Trump, duminică, pe rețeaua sa, Truth Social.

„Dar, nu vă temeţi, ne vom întoarce MAI MARI ŞI MAI PUTERNICI CA NICIODATĂ”, a adăugat el.

Din cauza furiei generalizate cauzate de creşterea costului vieţii, republicanii au pierdut la alegerile intermediare majoritatea în Camera Reprezentanţilor şi în Senat, pierzând alegerile inclusiv în fortărețe conservatoare, precum statele Texas, Kansas și Carolina de Sud. Pe baza stării numărătorii actuale, este posibil ca republicanii să piardă și Mississippi la Senat, unul dintre cele mai republicane state din Uniunea americană.

Având, astfel, din ianuarie anul viitor, majoritatea în ambele camere ale Congresului, democraţii vor avea posibilitatea să blocheze iniţiativele legislative dorite de Casa Albă, să obstrucţioneze numirile decise de Trump şi să lanseze anchete împotriva acestuia şi a membrilor administraţiei sale. Totuşi, Trump a ameninţat la rândul său că-şi va folosi dreptul de veto şi că va încerca să guverneze prin ordine executive.