Fondatorul TikTok este din nou cel mai bogat om din China. Inteligența artificială i-a crescut spectaculos averea lui Zhang Yiming

Compania ByteDance, fondată de cel mai bogat chinez, Zhang Yiming, a creat aplicația TikTok. Foto: Hepta

Zhang Yiming, fondatorul ByteDance, a revenit pe prima poziție în clasamentul celor mai bogați oameni din China iar mișcare are legătură cu orientarea companiei sale către inteligența artificială, relatează marți Associated Press. Clasamentul, publicat de Institutul de Cercetare Hurun, arată o ascensiune a sectoarelor de înaltă tehnologie din statul comunist, în timp ce alte zone, precum bunurile de larg consum și sectorul imobiliar, se află sub presiune.

Hurun, care publică această listă anuală încă din 1999, a identificat un număr record de 1.529 de persoane cu o avere de peste 5 miliarde de yuani (echivalentul a aproximativ 750 de milioane de dolari). Rezultatul reprezintă o creștere de 6,6% față de anul trecut.

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Numărul miliardarilor în dolari americani a ajuns la 1.176, în creștere cu 155 de persoane față de precedentul clasament. De asemenea, miliardarii chinezi sunt cu 176 mai mulți decât cei din Statele Unite.

Zhang Yiming ocupă primul loc în clasament. Averea sa este estimată la 100 de miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 43% aproape în totalitate datorită inteligenței artificiale.

Suma reprezintă un record pentru cel mai bogat om din China, a declarat Rupert Hoogewerf, președintele Hurun Report.

ByteDance, compania lui Zhang, a creat platformele TikTok și Douyin. Doubao, produs tot de ByteDance, este cel mai utilizat asistent bazat pe inteligență artificială în statul comunist.

"Inteligența artificială este cel mai important motor de acumulare a averii din această listă: 160 dintre persoanele incluse în clasamentul Hurun — adică una din zece — își obțin acum veniturile din inteligența artificială", a precizat reprezentantul institutului care a realizat clasamentul.

Magnatul apei îmbuteliate, Zhong Shanshan, a coborât pe locul al doilea, cu o avere de 61 de miliarde de dolari (în scădere cu 23%), în timp ce Robin Zeng, președintele CATL — cel mai mare producător mondial de baterii pentru vehicule electrice — s-a clasat pe locul al treilea.

Liang Wenfeng, fondatorul startup-ului chinez de inteligență artificială DeepSeek – o prezență nouă pe listă – s-a poziționat pe locul al șaptelea. Chen Tianshi, președintele producătorului de cipuri pentru IA, Cambricon, a ocupat locul al zecelea.

Cum e întocmit clasamentul celor mai bogați oameni din China

Pentru a întocmi clasamentul, Hurun a verificat informațiile prin consultarea antreprenorilor, a autorităților de reglementare, a experților din industrie și a altor surse. Institutul a admis că au existat limitări în procesul de colectare a datelor.

"Evoluțiile din acest an au fost polarizate: antreprenorii din domeniile inteligenței artificiale, semiconductorilor și roboticii au înregistrat progrese semnificative, în timp ce averile celor din sectoarele bunurilor de larg consum, imobiliar și al producției tradiționale s-au diminuat, semn al unei economii cu două viteze", a comentat Rupert Hoogewerf.

Săptămâna trecută, China a anunțat că economia sa a crescut cu 4,5% în trimestrul iulie-septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, evoluția fiind susținută de exporturi solide și apropiindu-se astfel de atingerea obiectivului oficial anual. Pentru întregul an, liderii chinezi au stabilit o țintă de creștere cuprinsă între 4,5% și 5%, mai mică față de expansiunea de 5% înregistrată anul trecut.

În timp ce unele industrii au prosperat datorită sprijinului guvernamental acordat tehnologiilor precum inteligența artificială și vehiculele electrice, proprietarii de mici afaceri s-au confruntat cu dificultăți, pe măsură ce clienții lor și-au redus cheltuielile.

Cererea internă a Chinei a fost afectată de declinul prelungit al pieței imobiliare, notează Associated Press. Acest lucru s-a reflectat și în lista Institutului Hurun.

Lei Jun, președintele producătorului chinez de electronice inteligente Xiaomi, a înregistrat cea mai mare scădere în acest an: averea sa scăzut la 25,1 miliarde de dolari, înjumătățindu-se. De asemenea, averile antreprenorilor din sectorul bunurilor de larg consum au scăzut, în general.

"În premieră, niciun dezvoltator imobiliar din China continentală nu mai figurează în Top 100. Singurele nume din sectorul imobiliar care au rămas în clasament sunt ale familiilor de proprietari imobiliari din Hong Kong", a precizat Rupert Hoogewerf.