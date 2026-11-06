UE cere TikTok să schimbe algoritmul care recomandă videoclipuri. Ce este efectul „vizuinii iepurelui” și de ce ar fi periculos

2 minute de citit Publicat la 16:19 06 Noi 2026 Modificat la 16:19 06 Noi 2026

Comisia Europeană a acuzat platforma că încalcă Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA). FOTO: Hepta

Uniunea Europeană a avertizat vineri TikTok că trebuie să modifice designul „dăunător” al fluxului personalizat „For You” sau riscă amenzi substanțiale în baza regulilor digitale ale blocului comunitar, după ce a identificat dovezi preliminare privind încălcarea acestora, potrivit Euronews.

Comisia Europeană a acuzat platforma că încalcă Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), din cauza „efectului nociv de «vizuină a iepurelui»”, prin care algoritmul TikTok recomandă în mod repetat videoclipuri similare, expunându-i potențial pe copii și pe utilizatorii vulnerabili la conținut din ce în ce mai dăunător.

„Cu cât un utilizator interacționează mai mult cu un anumit tip de conținut, cu atât algoritmul fluxului «For You» al TikTok îi recomandă mai mult conținut similar. Acest design poate fi dăunător atunci când o astfel de expunere continuă și repetată implică, de exemplu, conținut despre tristețe, izolare sau imaginea corporală”, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat.

TikTok a respins concluziile Comisiei, afirmând că acestea denaturează modul în care funcționează platforma și măsurile pe care le-a luat pentru a proteja utilizatorii.

„Comisia a făcut o serie de afirmații care sunt fundamental inexacte și denaturează arhitectura platformei noastre și angajamentul nostru față de siguranța utilizatorilor. Avem un istoric solid în ceea ce privește protejarea comunității noastre, oferindu-le în același timp utilizatorilor un control direct și intuitiv asupra experienței lor de consumare a conținutului”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok pentru Euronews.

Care sunt problemele identificate de Comisia Europeană

Algoritmul TikTok continuă să recomande videoclipuri similare chiar și atunci când utilizatorii indică faptul că nu sunt interesați de anumite tipuri de conținut.

Comisia Europeană a declarat că TikTok a luat măsuri pentru a aborda aceste riscuri, însă acestea nu au fost suficient de eficiente, solicitând modificări suplimentare ale designului platformei.

Printre recomandările sale, Bruxelles-ul i-a cerut TikTok să acorde o importanță mai mare preferințelor utilizatorilor, avertizând că butonul „Nu mă interesează” „s-ar putea să nu fie suficient pentru a schimba fluxul de conținut”.

De asemenea, Comisia a sugerat ca TikTok să nu mai folosească timpul de vizionare pentru a recomanda videoclipuri, să faciliteze accesul la comenzile prin care utilizatorii își pot gestiona preferințele și utilizarea acestora și să testeze periodic algoritmul.

UE își intensifică eforturile pentru aplicarea DSA

UE și-a intensificat eforturile pentru a proteja copiii în mediul online prin intermediul DSA, un set amplu de reguli care obligă companiile de tehnologie să respecte un cadru juridic. Companiile care nu se conformează riscă sancțiuni financiare substanțiale și investigații privind activitatea platformelor lor.

Comisia a lansat investigația privind posibile încălcări ale DSA de către TikTok în urmă cu mai bine de doi ani.

La începutul acestui an, a emis alte două seturi de constatări preliminare, acuzând platforma că utilizează funcții de „design care creează dependență”, ce încurajează utilizarea compulsivă în rândul copiilor, și că nu protejează în mod adecvat drepturile copiilor la viață privată în mediul online.

În iulie, UE a cerut și companiei Meta să modifice designul „care creează dependență” al Facebook și Instagram, în cadrul unor investigații desfășurate în baza DSA.