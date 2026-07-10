UE ordonă Meta să modifice interfeţele Instagram şi Facebook pentru că dau dependenţă. Altfel, compania riscă o amendă record

Rețeaua socială Facebook, pe ecranul unui smartphone. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Comisia Europeană a ordonat vineri companiei Meta să modifice interfeţele platformelor Facebook şi Instagram, pe motiv că creează prea uşor dependenţă, informează AFP, potrivit Agerpres. În caz că gigantul fondat şi condus de Mark Zuckerberg nu se conformează, este pasibil de o amendă de până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial.

Bruxellesul consideră că Meta nu a evaluat corect riscul creării de dependenţă, în special pentru minori, precum şi pentru adulţii vulnerabili, din cauza funcţiilor care urmăresc reţinerea atenţiei cât mai mult timp posibil.

Este vorba în primul rând despre fluxurile nelimitate de conţinut (n.r. endless scroll), recomandărilor foarte personalizate şi deschiderii automate a unor videoclipuri. Utilizatorii sunt incitaţi astfel să deruleze fără limită ecranele, crescând veniturile din publicitate ale celor două platforme.

Comisia Europeană a afirmat în cadrul unei anchete începute în mai 2024 împotriva Meta că creierele utilizatorilor intră într-un mod „pilot automat”, cu efecte nocive asupra sănătăţii şi utilizări compulsive.

Executivul UE este nemulţumit şi de instrumentele de control parental integrate în Facebook şi Instagram, care sunt prea complicat de utilizat, şi de lipsa unor setări pentru limitarea timpului petrecut online de adolescenţi.

UE a cerut aceleași lucruri și de la TikTok, la începutul anului

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că compania contestă concluziile preliminare menţionate, care nu ţin cont de „măsurile importante” luate pentru protecţia adolescenţilor. Meta a comunicat de asemenea că este în asentimentul Comisiei Europene privind asigurarea unui mediu online „sigur şi pozitiv"”

Procedura împotriva Meta se desfăşoară în cadrul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), conform căruia Bruxellesul a formulat cerinţe similare şi pentru TikTok la începutul anului.

Meta are posibilitatea de a se apăra de acuzaţii şi de a propune măsuri de remediere.

Compania se confruntă cu acuzaţii similare şi în Statele Unite. În martie, printr-o decizie care creează un precedent istoric, un juriu din Los Angeles a condamnat Meta şi Google să îi plătească despăgubiri de şase milioane de dolari unei tinere, pe motiv că sunt răspunzătoare de crearea de dependenţă prin Instagram, respectiv YouTube.