Meta este acuzată că încălcat legile UE după ce n-a restricţionat accesul copiilor sub 13 ani la Facebook şi Instagram

Compania Meta, acuzată că încălcat legile UE. Foto: Hepta

Comisia Europeană a constatat că Meta a încălcat legislația UE după ce n-a împiedicat accesul copiilor sub 13 ani la platformele sale, în contextul intensificării controlului asupra modului în care gigantul tehnologic gestionează siguranța minorilor, notează CNBC. Comisia a precizat, de exemplu, că aceştia pot introduce o dată de naștere falsă, fără a exista verificări riguroase.

Comisia a declarat miercuri că investigațiile sale preliminare au concluzionat că Meta a încălcat Legea UE privind serviciile digitale, deoarece vârsta minimă de 13 ani pentru Instagram și Facebook nu este aplicată în mod adecvat.

Comisia a precizat că minorii pot introduce o dată de naștere falsă, fără a exista controale pentru verificarea acesteia. În plus, instrumentul de raportare a contului unui minor este „dificil de utilizat” și necesită până la șapte click-uri pentru a accesa formularul, a precizat comisia. Chiar și atunci când contul unui minor este raportat, comisia a constatat că adesea nu există acțiuni ulterioare sau măsuri adecvate pentru a-i elimina de pe platformă.

„Comisia consideră că Instagram și Facebook trebuie să își modifice metodologia de evaluare a riscurilor, pentru a evalua ce riscuri apar pe Instagram și Facebook în Uniunea Europeană și cum se manifestă acestea”, a precizat comisia în anunțul său.

Cum a reacţionat Meta

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru CNBC: „Nu suntem de acord cu aceste constatări preliminare. Suntem clari în privința faptului că Instagram și Facebook sunt destinate persoanelor cu vârsta de 13 ani și peste și avem măsuri implementate pentru a detecta și elimina conturile oricărei persoane sub această vârstă.

Continuăm să investim în tehnologii pentru a găsi și elimina utilizatorii minori și vom avea mai multe de împărtășit săptămâna viitoare despre măsurile suplimentare care vor fi implementate în curând. Înțelegerea vârstei este o provocare la nivelul întregii industrii, care necesită o soluție la nivel de industrie și vom continua să colaborăm constructiv cu Comisia Europeană pe această temă importantă.”

Meta poate acum revizui constatările investigației preliminare a Comisiei și poate răspunde în scris. Dacă constatările comisiei sunt confirmate de investigația sa finală, aceasta poate amenda Meta cu până la 6% din cifra sa de afaceri anuală totală la nivel mondial.

Aceasta decizie vine după două decizii judecătorești americane de mare profil din martie: una a constatat că aspecte ale designului platformei sale au contribuit la dependență și la daune asupra sănătății mintale în rândul adolescenților, în timp ce cealaltă a concluzionat că firma a indus în eroare utilizatorii cu privire la siguranța copiilor pe platformele sale.

Cine impune interdicţii adolescenţilor

Între timp, o interdicție generală a accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani câștigă teren în rândul guvernelor din întreaga lume, după ce Australia a devenit prima țară care a implementat o astfel de interdicție.

Matrea Britanie, Spania și Franța se numără printre țările care au în vedere legislația pentru a împiedica adolescenții sub 16 ani să utilizeze rețelele de socializare.

Autoritățile de reglementare din Marea Britanie au îndemnat, de asemenea, giganții YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram și Facebook, să impună protecții mai stricte pentru copii pe platformele lor în luna martie.

Biroul Comisarului pentru Informații a declarat că platformele trebuie să implementeze tehnologii mai bune de verificare a vârstei, spre deosebire de simpla „autodeclarare”, care este „ușor de ocolit”. Aceasta ar putea include estimarea vârstei faciale, identificarea digitală sau potrivirea unică a fotografiilor.

„Având în vedere îngrijorarea publică tot mai mare, status quo-ul nu funcționează, iar industria trebuie să facă mai mult pentru a proteja copiii. Ar trebui să acționați acum pentru a identifica și implementa tehnologiile viabile actuale pentru a împiedica accesul copiilor sub vârsta minimă de către dvs. la serviciul dvs.”, a declarat CEO-ul ICO, Paul Arnold.